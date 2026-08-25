Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 10:43

Becas IFARHU: ¿Qué documentos deben entregar los universitarios hasta el 4 de septiembre?

El IFARHU informó qué documentos deben entregar los universitarios beneficiarios de becas y asistencias educativas antes del 4 de septiembre de 2026.

Becas IFARHU

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IFARHU - becas
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los estudiantes universitarios beneficiarios de los programas de Becas vigentes y nuevas y Asistencias Educativas vigentes del IFARHU tienen hasta el 4 de septiembre de 2026 para entregar la documentación requerida.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura y maestría de Panamá Centro, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La entrega de los documentos se realizará en la sede central del IFARHU, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

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¿Qué documentos deben entregar los universitarios?

Los requisitos dependen de si el estudiante cursa estudios en una universidad estatal o particular.

Estudiantes de universidades estatales

Los universitarios que estudian en instituciones estatales deberán presentar:

  • Créditos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026.
  • Matrícula del segundo semestre de 2026, con código QR.

Estudiantes de universidades particulares

En el caso de quienes estudian en universidades particulares, deberán entregar:

  • Créditos oficiales correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026.
  • Matrícula del tercer cuatrimestre de 2026.

¿Hasta cuándo pueden entregar los documentos?

La fecha límite establecida por el IFARHU es el viernes 4 de septiembre de 2026. Los documentos deberán ser entregados en la sede central de la institución, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El IFARHU indicó que las fechas correspondientes a la recepción de documentos también están disponibles en el sitio web oficial de la institución y sus redes sociales.

La convocatoria corresponde a estudiantes de licenciatura y maestría de Panamá Centro. Los universitarios deben verificar cuál de los requisitos corresponde a su modalidad de estudios y procurar entregar la documentación dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con su beneficio educativo.

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