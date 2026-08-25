Becas IFARHU: ¿Qué documentos deben entregar los universitarios hasta el 4 de septiembre?

Los estudiantes universitarios beneficiarios de los programas de Becas vigentes y nuevas y Asistencias Educativas vigentes del IFARHU tienen hasta el 4 de septiembre de 2026 para entregar la documentación requerida.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura y maestría de Panamá Centro, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La entrega de los documentos se realizará en la sede central del IFARHU, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

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¿Qué documentos deben entregar los universitarios?

Los requisitos dependen de si el estudiante cursa estudios en una universidad estatal o particular.

IFARHU

Estudiantes de universidades estatales

Los universitarios que estudian en instituciones estatales deberán presentar:

Créditos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026.

Matrícula del segundo semestre de 2026, con código QR.

Estudiantes de universidades particulares

En el caso de quienes estudian en universidades particulares, deberán entregar:

Créditos oficiales correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026.

Matrícula del tercer cuatrimestre de 2026.

¿Hasta cuándo pueden entregar los documentos?

La fecha límite establecida por el IFARHU es el viernes 4 de septiembre de 2026. Los documentos deberán ser entregados en la sede central de la institución, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El IFARHU indicó que las fechas correspondientes a la recepción de documentos también están disponibles en el sitio web oficial de la institución y sus redes sociales.

La convocatoria corresponde a estudiantes de licenciatura y maestría de Panamá Centro. Los universitarios deben verificar cuál de los requisitos corresponde a su modalidad de estudios y procurar entregar la documentación dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con su beneficio educativo.