¡Hoy! Sorteo de la Lotería Fiscal: conoce cómo verlo en vivo y saber si ganaste

Este martes 25 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.

El tercer evento se realizará en Federal Mall y corresponderá a los concursantes de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Sorteo de la Lotería Fiscal Regional deja 25 ganadores en la provincia de Panamá

Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:

Televisión abierta: RPC TV.

Plataformas web: https://www.rpctv.com/endirecto y https://go.medcom.com.pa/.

Fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional

Martes 25 de agosto

Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 27 de agosto

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Premios de la Lotería Fiscal 2026

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera: