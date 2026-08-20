Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Colón, Panamá Oeste y Darién, desde Colón 2000, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.
Colón Nacionales - 20 de agosto de 2026 - 13:00
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Colón 2000
Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el Colón 2000, donde se premiarán a 25 panameños.
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