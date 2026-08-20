Colón Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 13:00

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Colón 2000

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el Colón 2000, donde se premiarán a 25 panameños.

Sorteo de la Lotería Fiscal desde Colón 2000.

Sorteo de la Lotería Fiscal desde Colón 2000.

Ana Canto
Por Ana Canto

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Colón, Panamá Oeste y Darién, desde Colón 2000, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal Regional

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