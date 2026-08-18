Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la provincia de Panamá, desde el centro comercial Albrook Mall, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.
Panamá Nacionales - 18 de agosto de 2026 - 12:09
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Albrook Mall
Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el centro comercial Albrook Mall.
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