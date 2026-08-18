Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2026 - 12:09

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Albrook Mall

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde el centro comercial Albrook Mall.

Sorteo de la Lotería Fiscal. 

Sorteo de la Lotería Fiscal. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la provincia de Panamá, desde el centro comercial Albrook Mall, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal Regional

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