Lotería Fiscal Regional: últimos sorteos de 2026 serán del 17 al 26 de noviembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los últimos sorteos de la Lotería Fiscal Regional de 2026 se realizarán durante dos semanas de noviembre en diferentes regiones del país. Podrán participar los ciudadanos panameños mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos.
- Región 1 – Panamá: 17 de noviembre.
- Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: 19 de noviembre.
- Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: 24 de noviembre.
- Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: 26 de noviembre.
Para estos sorteos serán válidas las facturas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.
¿Cuáles son los requisitos para participar en la Lotería Fiscal Regional?
Las facturas que se utilicen para participar deberán estar correctamente emitidas mediante alguno de los sistemas de facturación autorizados por la DGI.
Según la información divulgada, los premios serán entregados en efectivo y los ganadores serán contactados directamente por la DGI. Además, sus nombres serán publicados a través de los canales oficiales de la entidad. El pago de los premios estará sujeto a las disposiciones fiscales vigentes.
Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto
Provincia de Panamá
Albrook Mall
- Magic Zone
- Carrusel: planta baja
Altaplaza
- Planta baja – Diagonal a Super Kart
- Nivel 1 - Diagonal a Starbucks
Atrio Costa del Este
- Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux
Balboa boutiques
- Primer piso
Towncenter
- Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas
- Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López
Soho Mall
- Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.
Megamall
- Al frente del Super 99
- Entrada principal: frente a Sportline
Centro comercial Los Pueblos
- Pasillo central: frente a McDonald's
Los Andes Mall
- Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court
- Planta baja, diagonal a la puerta 2
Plaza Las Américas
- A un costado de Supermercado Rey
Provincia de Panamá Oeste
Westland Mall
- Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas
- Pasillo de Farmacias Arrocha
Town Center de Arraiján
- Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas
Provincia de Colón
Colón 2000
- Planta Baja
Provincia de Veraguas
Santiago Mall
- Subiendo las escaleras del food court
Provincia de Chiriquí
Federal Mall
- Cerca de la entrada 7
Plaza Terronal
- Entre el Supermercado El Rey y Do It Center
Chiriquí Mall
- Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí
Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé
Darién: Sede de la DGI de Metetí
Herrera: Sede de la DGI de Chitré
Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos
Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón
Panamá: Todas las sedes de la DGI