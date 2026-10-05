Lotería Fiscal Regional: últimos sorteos de 2026 serán del 17 al 26 de noviembre

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los últimos sorteos de la Lotería Fiscal Regional de 2026 se realizarán durante dos semanas de noviembre en diferentes regiones del país. Podrán participar los ciudadanos panameños mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la entidad, el calendario de sorteos quedó establecido de la siguiente manera:

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Región 1 – Panamá: 17 de noviembre.

Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: 19 de noviembre.

Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: 24 de noviembre.

Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: 26 de noviembre.

Para estos sorteos serán válidas las facturas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Lotería Fiscal Regional?

Las facturas que se utilicen para participar deberán estar correctamente emitidas mediante alguno de los sistemas de facturación autorizados por la DGI.

Según la información divulgada, los premios serán entregados en efectivo y los ganadores serán contactados directamente por la DGI. Además, sus nombres serán publicados a través de los canales oficiales de la entidad. El pago de los premios estará sujeto a las disposiciones fiscales vigentes.

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Dónde ingresar las facturas de la Lotería Fiscal Regional de agosto

Provincia de Panamá

Albrook Mall

Magic Zone

Carrusel: planta baja

Altaplaza

Planta baja – Diagonal a Super Kart

Nivel 1 - Diagonal a Starbucks

Atrio Costa del Este

Frente a la escalera eléctricas, diagonal a Dental Lux

Balboa boutiques

Primer piso

Towncenter

Torre Norte, Nivel M3 - frente a la sala de ventas

Torre Norte, Nivel M1 - frente a Óptica López

Soho Mall

Planta baja, al lado del Cajero de Banistmo.

Megamall

Al frente del Super 99

Entrada principal: frente a Sportline

Centro comercial Los Pueblos

Pasillo central: frente a McDonald's

Los Andes Mall

Segundo piso en el trayecto hacia el área del food court

Planta baja, diagonal a la puerta 2

Plaza Las Américas

A un costado de Supermercado Rey

Provincia de Panamá Oeste

Westland Mall

Entrada 2 turquesa, frente a las escaleras eléctricas

Pasillo de Farmacias Arrocha

Town Center de Arraiján

Entrando por Rio de Oro, frente a Piñas Lokas

Provincia de Colón

Colón 2000

Planta Baja

Provincia de Veraguas

Santiago Mall

Subiendo las escaleras del food court

Provincia de Chiriquí

Federal Mall

Cerca de la entrada 7

Plaza Terronal

Entre el Supermercado El Rey y Do It Center

Chiriquí Mall

Vía Panamericana, San Pablo Viejo, Provincia de Chiriquí

Coclé: Sede de la DGI de Aguadulce y Penonomé

Darién: Sede de la DGI de Metetí

Herrera: Sede de la DGI de Chitré

Los Santos: Sede de la DGI de Los Santos

Bocas del Toro: Sede de la DGI de Changuinola e Isla Colón

Panamá: Todas las sedes de la DGI