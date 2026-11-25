El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de las Naviferias 2026, que iniciarán este martes 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera. Durante los primeros cuatro días, la iniciativa también llegará a comunidades de Panamá Este y Colón.
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Plaza del Ferrocarril, distrito de Bugaba.
Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
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Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.
Parque Bibiana Pérez, distrito de Guararé.
Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas.
Predios de la iglesia de Macaracas cabecera.
Parque Central de Pedasí cabecera.
Parque Central de Pocrí cabecera.
Calle frente a la cancha municipal de Tonosí cabecera.
Herrera
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Parque Herrera, en Chitré cabecera.
Estacionamientos del estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.
Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré.
Miércoles 2 de diciembre
Chiriquí
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Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete.
Plaza de Dolega, distrito de Dolega.
Gimnasio de Gualaca cabecera.
Herrera
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Plaza de Toros de Parita.
Cancha comunal de Cabuya de Parita.
Cancha comunal de Santa María cabecera.
Casa comunal de El Rincón de Santa María.
Casa comunal de Los Canelos, Santa María.
Casa comunal de El Limón de Santa María.
Panamá Este
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Casa comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo.
Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.
Jueves 3 de diciembre
Chiriquí
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Parque Central de Alanje.
Plaza 6 de Agosto, en Volcán, Tierras Altas.
Parque Central de Boquerón.
Herrera
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Estadio Jackie Cardoze, en Ocú cabecera.
Casa comunal de Los Llanos, Ocú.
Cancha municipal de Las Minas cabecera.
Casa comunal de Chepo, Las Minas.
Parque al lado de la piquera Los Pozos-Chitré, en Los Pozos cabecera.
Cancha municipal de Pesé cabecera.
Panamá Este
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Agencia del IMA en Chepo cabecera.
Viernes 4 de diciembre
Chiriquí
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Cancha comunal de San Félix cabecera.
Cancha del Parque de Remedios.
Cancha comunal de Tolé cabecera.
Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo.
Panamá Este
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Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Parque de Cañita, distrito de Chepo.
Colón
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Parque Central de Palenque cabecera.
Frente a la Aduana, en Portobelo cabecera.
Cancha multiusos de Puerto Lindo.
Naviferias 2026: horario y qué debe llevar
De acuerdo con la programación divulgada por el IMA, las Naviferias del martes 1 de diciembre iniciarán desde las 7:00 a.m.
La institución recordó a la ciudadanía llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable al momento de acudir a los puntos de venta.