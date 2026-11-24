Este sábado 28 de noviembre se conmemoran los 205 años de la Independencia de Panamá de España, fecha en la que se llevarán a cabo diversas actividades cívicas en distintos puntos del país, entre ellas desfiles patrios con la participación de bandas musicales de centros educativos y otras delegaciones.
- Ruta: desde la tienda Do It Center hasta la sede del Banco Nacional de Panamá.
- Horario: 7:00 a.m.
Desfile en La Chorrera
- Ruta: desde el Palacio Municipal Luis E. Veces B. y recorrerá la Avenida Las Américas hasta llegar a la Panadería Cesarín.
- Se espera que el evento se realice en horas de la mañana.
Desfile en el corregimiento de Betania, ciudad de Panamá
- Ruta: sobre la Avenida La Paz, desde la Caja de Ahorros de El Ingenio hasta la estación Delta.
- Hora: 9:00 a.m.