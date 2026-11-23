La acumulación de basura en distintos puntos de Don Bosco, luego de los desfiles, generó preocupación entre los residentes, quienes hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener limpios los espacios públicos y evitar dejar desperdicios en las calles.

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Los vecinos señalaron que, aunque estas actividades son espacios para disfrutar y compartir en familia, también es importante que la población tenga cultura y conciencia sobre la disposición adecuada de los desechos.

Residentes piden mayor conciencia y limpieza

Los moradores manifestaron su preocupación por la cantidad de basura que quedó en las calles y destacaron que algunos vecinos también se han sumado a las labores de limpieza para contribuir con el aseo de la comunidad.

Asimismo, insistieron en que disfrutar de las actividades y desfiles debe ir acompañado de responsabilidad ciudadana, por lo que pidieron a las personas recoger sus desperdicios y utilizar los recipientes destinados para la basura.

Autoridades realizan labores de limpieza

Por su parte, el representante del corregimiento indicó que los equipos de aseo ya están ingresando para atender la situación y realizar las labores de limpieza correspondientes.

Los residentes esperan que estas jornadas de aseo se mantengan y reiteraron el llamado a la población para colaborar con la limpieza, recordando que conservar los espacios públicos es una responsabilidad compartida.