El pasado domingo 22 de noviembre se celebró la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2026, en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones ATLAPA, donde estudiantes de distintas regiones del país demostraron sus habilidades de expresión y argumentación.

¿Cuál fue el tema del Concurso Nacional de Oratoria 2026?

Esta edición tuvo como tema central “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, una propuesta enfocada en el papel de las nuevas generaciones frente a los avances tecnológicos.

Un total de 15 estudiantes llegaron a la gran final, luego de ser seleccionados entre 61 participantes clasificados a nivel nacional. Los finalistas compitieron tras un proceso de preparación en la Academia Nacional de Oratoria.

¿Quién ganó el Concurso Nacional de Oratoria 2026?

La ganadora de esta edición fue Guadalupe Avilés, representante del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, de Panamá Oeste, quien se llevó el primer lugar de la vigésima primera edición del certamen.

El segundo lugar fue para Dulce Velásquez, del Instituto Episcopal San José, mientras que Nilo Murillo, del Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo, obtuvo el tercer lugar.

De esta manera, el Concurso Nacional de Oratoria 2026 culminó con la participación de jóvenes estudiantes que compartieron sus ideas y propuestas sobre los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial para el futuro de Panamá.