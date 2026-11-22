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Realizan la "Caminatón Pasos de Esperanza 2026" en apoyo a los pacientes con cáncer

Este domingo se llevó a cabo la “Caminatón Pasos de Esperanza 2026” con el objetivo de apoyar a pacientes con cáncer y promover la detección temprana de esta enfermedad. La actividad organizada por el Despacho de la Primera Dama se desarrolló en la Cinta Costera y contó con la asistencia de una gran cantidad de ciudadanos y funcionarios de diferentes entidades gubernamentales.