El 12 de diciembre será el Desfile de Navidad 2026.

La ciudad de Panamá se prepara para celebrar el desfile de Navidad 2026 , denominado "City of Stars" (Ciudad de las Estrellas), que se realizará el sábado 12 de diciembre en la Cinta Costera I. La Alcaldía de Panamá confirmó el recorrido de la actividad y estableció medidas de seguridad, restricciones vehiculares y prohibiciones para garantizar el desarrollo del evento.

Las disposiciones fueron establecidas mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, que también regula las actividades comerciales y el consumo de bebidas alcohólicas durante la celebración navideña.

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¿Cuál será la ruta del desfile de Navidad 2026 en Panamá?

El desfile navideño City of Stars recorrerá la Cinta Costera I, en la ciudad de Panamá, siguiendo esta ruta:

Punto de inicio: Mercado de Mariscos.

Recorrido: Cinta Costera I.

Punto de llegada: Plaza de la Democracia.

Fecha: sábado 12 de diciembre de 2026.

La Alcaldía de Panamá coordinará con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) las medidas de circulación necesarias para mantener despejada la ruta del desfile.

¿Cuándo cerrarán las calles por el desfile de Navidad 2026?

De acuerdo con el decreto municipal, las restricciones de circulación y estacionamiento de vehículos comenzarán un día antes del desfile y se mantendrán hasta la madrugada del domingo.

Viernes 11 de diciembre: inicio de las restricciones a las 10:00 p.m.

Sábado 12 de diciembre: celebración del desfile de Navidad City of Stars.

Domingo 13 de diciembre: finalización de las restricciones a las 5:00 a.m.

Los cierres afectarán la ruta oficial de la Cinta Costera I, desde el Mercado de Mariscos hasta la Plaza de la Democracia.

Las autoridades advirtieron que los vehículos estacionados en las áreas restringidas durante el período establecido podrán ser removidos.

¿Qué estará prohibido durante el desfile de Navidad en Panamá?

La Alcaldía de Panamá estableció varias disposiciones para los asistentes y comerciantes durante la actividad:

Bebidas alcohólicas: se prohíbe su venta y consumo en la ruta del desfile, con excepción de los establecimientos autorizados que permitan su consumo dentro de sus instalaciones.

Vendedores ambulantes: deberán contar con un permiso especial de la Alcaldía de Panamá y exhibirlo durante sus actividades.

Fogones y tanques de gas: no podrán utilizarse sin autorización del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Juegos pirotécnicos: queda prohibida su venta y utilización en el recorrido y sus inmediaciones.

Equipos de sonido: se prohíbe instalar bocinas que proyecten música o ruido hacia el exterior de los comercios o excedan los niveles permitidos.

Hieleras y envases: no se permitirá el ingreso o uso de hieleras, envases de vidrio ni recipientes con bebidas alcohólicas.

La Alcaldía recordó que estas disposiciones buscan mantener el orden y la seguridad de las familias que asistirán al desfile navideño en la capital.