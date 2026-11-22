El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) continúa este lunes 23 de noviembre de 2026 con el último desembolso del año para los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN. Los pagos mediante la Tarjeta Clave Social comenzaron el pasado 16 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 27.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la Tarjeta Clave Social se encuentran dentro del período establecido para disponer de los recursos correspondientes al último pago de 2026.

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MIDES: ¿qué beneficiarios pueden cobrar este lunes 23 de noviembre?

El MIDES informó que destinará B/.55,248,870.00 para cumplir con las transferencias económicas de cuatro programas sociales:

120 a los 65: dirigido a adultos mayores que cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

Red de Oportunidades: brinda asistencia económica a hogares en condiciones de pobreza.

Ángel Guardián: ofrece apoyo económico a personas con discapacidad severa que cumplen con los criterios del programa.

SENAPAN: proporciona asistencia alimentaria a población en condiciones de vulnerabilidad.

Estos desembolsos forman parte del último período de pagos programado por la institución para 2026.

Calendario de pagos del MIDES: fechas de noviembre y diciembre de 2026

Según la programación oficial, las fechas para recibir las transferencias son las siguientes: