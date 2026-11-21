Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el primer pago correspondiente a diciembre de 2026. Según el calendario establecido, los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibirán su dinero el jueves 3 de diciembre , mientras que quienes retiran cheques podrán hacerlo el viernes 4 de diciembre .

La institución también tiene programadas las fechas de la segunda quincena, con desembolsos previstos para el 18 y 21 de diciembre, dependiendo de la modalidad de pago de cada beneficiario.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Subsidio de prótesis dental en la CSS a jubilados y pensionados: Cuáles son los requisitos

Calendario de pagos de la CSS para diciembre de 2026

Primera quincena:

Jueves 3 de diciembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Viernes 4 de diciembre: pago mediante cheque.

Segunda quincena:

Viernes 18 de diciembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Lunes 21 de diciembre: pago mediante cheque.

Los jubilados y pensionados deberán tomar en cuenta su modalidad de cobro para identificar la fecha que les corresponde durante el último mes del año.