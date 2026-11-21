Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el primer pago correspondiente a diciembre de 2026. Según el calendario establecido, los beneficiarios que cobran mediante transferencia bancaria (ACH) recibirán su dinero el jueves 3 de diciembre, mientras que quienes retiran cheques podrán hacerlo el viernes 4 de diciembre.
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Calendario de pagos de la CSS para diciembre de 2026
Primera quincena:
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Jueves 3 de diciembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).
Viernes 4 de diciembre: pago mediante cheque.
Segunda quincena:
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Viernes 18 de diciembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).
Lunes 21 de diciembre: pago mediante cheque.
Los jubilados y pensionados deberán tomar en cuenta su modalidad de cobro para identificar la fecha que les corresponde durante el último mes del año.