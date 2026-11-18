Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán sus pagos correspondientes a diciembre de 2026 en fechas distintas, según la modalidad de cobro. El calendario contempla dos desembolsos por transferencia bancaria (ACH) y dos fechas para el retiro de cheques, además del bono permanente previsto para ese mes.

Antes de los pagos de diciembre, los beneficiarios que cobran mediante cheque tienen programado el retiro de la segunda quincena de noviembre para el jueves 19 de noviembre, en los centros de pago de la CSS.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre de 2026?

Según el calendario de la Caja de Seguro Social, las fechas establecidas son:

Pagos por transferencia bancaria (ACH):

Jueves 3 de diciembre: primera quincena.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena.

Pagos mediante cheque:

Viernes 4 de diciembre: primera quincena.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena.

Los jubilados y pensionados que cobran por cheque deben acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, mientras que quienes utilizan ACH reciben el depósito directamente en sus cuentas bancarias.

¿Cuánto recibirán los jubilados por el bono permanente de diciembre?

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece un beneficio permanente anual de B/.140.00, distribuido en tres pagos:

B/.50.00 en abril.

B/.50.00 en agosto.

B/.40.00 en diciembre.

El desembolso de diciembre corresponde al tercer y último pago del bono permanente de 2026.

Aunque el beneficio está contemplado para diciembre, todavía no se ha confirmado una fecha exacta de pago. Las fechas del 18 al 21 de diciembre se han mencionado como tentativas y no deben considerarse definitivas.

¿Qué otros bonos pueden recibir en diciembre?

Además del bono permanente de B/.40.00, algunos jubilados y pensionados podrían recibir bonificaciones de fin de año de B/.60.00 o B/.100.00, dependiendo del régimen y de los requisitos legales aplicables.

Estos beneficios no corresponden automáticamente a todos los jubilados y pensionados, por lo que cada persona debe verificar cuáles le corresponden.

Para consultar el calendario de pagos y las disposiciones de cobro, los beneficiarios pueden visitar el sitio oficial de la Caja de Seguro Social: www.css.gob.pa.