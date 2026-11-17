La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este martes 17 de noviembre de 2026, implementará el pago del beneficio de lentes mediante transferencia bancaria (ACH) para jubilados y pensionados que reciben sus pensiones a través de esta modalidad. La medida se aplicará tanto a las solicitudes en trámite como a las nuevas solicitudes del beneficio.
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¿Cómo recibirán los jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS?
La institución explicó que la modalidad de pago dependerá de cómo recibe cada persona su pensión:
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Pensionados y jubilados que cobran por transferencia bancaria: recibirán el beneficio de lentes mediante depósito ACH en la misma cuenta donde cobran su pensión.
Pensionados y jubilados que cobran mediante cheque: continuarán recibiendo el beneficio de lentes bajo esa misma modalidad.
La CSS indicó que el nuevo mecanismo busca agilizar los pagos de las prestaciones económicas y facilitar el acceso de los beneficiarios a estos recursos.
CSS pagó más de B/.1 millón en beneficio de lentes durante 2026
De acuerdo con las cifras de la institución, entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes.
Durante ese período, la CSS desembolsó B/.1,064,201.28 por este concepto.
La entidad señaló que la implementación de transferencias bancarias forma parte de las mejoras administrativas destinadas a modernizar los procesos de pago de las prestaciones económicas.