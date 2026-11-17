CSS cambia desde hoy el pago del beneficio de lentes

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este martes 17 de noviembre de 2026, implementará el pago del beneficio de lentes mediante transferencia bancaria (ACH) para jubilados y pensionados que reciben sus pensiones a través de esta modalidad. La medida se aplicará tanto a las solicitudes en trámite como a las nuevas solicitudes del beneficio.

Con este cambio, los beneficiarios recibirán el dinero directamente en la misma cuenta bancaria donde actualmente se les deposita su pensión.

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¿Cómo recibirán los jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS?

La institución explicó que la modalidad de pago dependerá de cómo recibe cada persona su pensión:

Pensionados y jubilados que cobran por transferencia bancaria: recibirán el beneficio de lentes mediante depósito ACH en la misma cuenta donde cobran su pensión.

Pensionados y jubilados que cobran mediante cheque: continuarán recibiendo el beneficio de lentes bajo esa misma modalidad.

La CSS indicó que el nuevo mecanismo busca agilizar los pagos de las prestaciones económicas y facilitar el acceso de los beneficiarios a estos recursos.

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CSS pagó más de B/.1 millón en beneficio de lentes durante 2026

De acuerdo con las cifras de la institución, entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes.

Durante ese período, la CSS desembolsó B/.1,064,201.28 por este concepto.

La entidad señaló que la implementación de transferencias bancarias forma parte de las mejoras administrativas destinadas a modernizar los procesos de pago de las prestaciones económicas.