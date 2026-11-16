El Ministerio de Salud ( Minsa ) declaró una alerta sanitaria por malaria en Panamá y anunció el establecimiento de un cerco epidemiológico prioritario en la Región Metropolitana de Salud, tras registrarse 161 casos de la enfermedad en el corregimiento de Ancón, una zona que no es considerada endémica.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que la medida busca disminuir los contagios mediante la ejecución del Plan de Acción para el Abordaje Integral del Brote de Malaria, bajo la coordinación, seguimiento y vigilancia de la Región Metropolitana de Salud.

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Malaria en Ancón: ¿cuántos pacientes han terminado su tratamiento?

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, detalló la situación de los 161 pacientes registrados en el corregimiento:

97 pacientes: finalizaron su tratamiento.

11 pacientes: abandonaron el tratamiento, de los cuales cuatro están siendo localizados por el Minsa.

53 pacientes: se encuentran terminando su tratamiento.

Gil aclaró que la resolución de alerta sanitaria no tiene como finalidad imponer sanciones, sino coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas para contener el brote.

¿Cuáles son las regiones con más casos de malaria en Panamá?

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Minsa, las regiones de salud con mayor cantidad de casos registrados son:

Panamá Este: 3,053 casos.

Guna Yala: 2,016 casos.

Darién: 1,162 casos.

Región Metropolitana: 214 casos.

Comarca Ngäbe Buglé: 145 casos.

Panamá Oeste: 79 casos.

Veraguas: 58 casos.

Como parte de la alerta, el Minsa solicitó a las instituciones públicas y privadas vinculadas poner a disposición los recursos humanos y físicos necesarios para ejecutar las acciones de prevención, contención, control y eliminación de la enfermedad.

Estas medidas deberán desarrollarse en coordinación con las autoridades nacionales, provinciales, municipales y locales, los estamentos de seguridad y las comunidades.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria?

El Ministerio de Salud recomienda a la población acudir a una instalación médica si presenta síntomas como:

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

La malaria es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Ante la aparición de síntomas, es importante buscar atención médica para realizar la evaluación correspondiente y determinar si se trata de esta enfermedad.