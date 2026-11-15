Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2026 - 07:57

¡Venta de arroz a buen precio! Agroferias del IMA para el lunes 16 de noviembre de 2026

El IMA anunció agroferias para este lunes 16 de noviembre desde las 8:00 a.m. Conoce las ubicaciones confirmadas y qué debes llevar para comprar.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la programación de agroferias para el lunes 16 de noviembre de 2026, en diferentes puntos del país, donde los consumidores podrán acudir para adquirir productos alimenticios a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA para el lunes 16 de noviembre

El IMA programó cuatro agroferias para el lunes 16 de noviembre en las siguientes ubicaciones:

Panamá Oeste

  • cancha de Altos de San Francisco, en Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • cancha comunal de San Pablo Viejo, distrito de David.

Panamá

  • gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá.

Panamá Este

  • comunidad de La 8, en Tortí, distrito de Chepo.

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