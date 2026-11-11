IMA: ¿Dónde estarán las agroferias este jueves 12 de noviembre?

Conozca los puntos de venta de las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas agroferias este jueves 12 de noviembre de 2026 en diferentes puntos del país, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

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¿Dónde estarán las agroferias del IMA?

Las jornadas de venta se desarrollarán en las siguientes comunidades:

Colón

Comunidad de Santa Fe, en El Guabo, distrito de Chagres.

Chiriquí

Cancha Comunal de Santa Lucía, distrito de Remedios.

Los Santos

Frente a la cancha comunal de Tonosí cabecera, distrito de Tonosí.

Panamá Este

Ipetí y Piriatí Emberá, en Tortí, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Müna.

Veraguas

Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco.

Casa Comunal de El Higo, distrito de La Mesa.

Panamá

CEBG Los Andes, corregimiento Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Coclé

Cancha techada de Jaguito, en Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce.

Herrera

Cancha comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.

Las Agroferias del IMA te esperan con productos frescos, de calidad y a precios accesibles.

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#GobiernoNacional pic.twitter.com/n7GSUAAuR2 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 10, 2026

Horario de atención y recomendaciones

El IMA informó que las agroferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. y recordó a los compradores llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

Estas jornadas forman parte de las iniciativas de la entidad para facilitar el acceso de las familias panameñas a alimentos de primera necesidad a precios más económicos.