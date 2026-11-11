IMA: ¿Dónde estarán las agroferias este jueves 12 de noviembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas agroferias este jueves 12 de noviembre de 2026 en diferentes puntos del país, con el objetivo de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
¿Dónde estarán las agroferias del IMA?
Las jornadas de venta se desarrollarán en las siguientes comunidades:
Colón
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Comunidad de Santa Fe, en El Guabo, distrito de Chagres.
Chiriquí
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Cancha Comunal de Santa Lucía, distrito de Remedios.
Los Santos
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Frente a la cancha comunal de Tonosí cabecera, distrito de Tonosí.
Panamá Este
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Ipetí y Piriatí Emberá, en Tortí, distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Comunidad de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Müna.
Veraguas
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Parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco.
Casa Comunal de El Higo, distrito de La Mesa.
Panamá
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CEBG Los Andes, corregimiento Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.
Coclé
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Cancha techada de Jaguito, en Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce.
Herrera
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Cancha comunal de Los Canelos, distrito de Santa María.
Horario de atención y recomendaciones
El IMA informó que las agroferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. y recordó a los compradores llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.
Estas jornadas forman parte de las iniciativas de la entidad para facilitar el acceso de las familias panameñas a alimentos de primera necesidad a precios más económicos.