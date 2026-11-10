Jubilados y pensionados: ¿Quiénes podrían recibir hasta B/.200 en bonos durante diciembre?

Jubilados y pensionados cobrarán doble bono en diciembre de 2026

Algunos jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrían recibir dos bonificaciones durante diciembre de 2026, correspondientes al bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 y al bono de fin de año. Los beneficios se suman a los pagos regulares de las pensiones, pero su entrega depende de los requisitos establecidos en cada legislación.

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¿Quiénes recibirán el doble bono en diciembre de 2026?

El bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 contempla un pago anual de B/.140.00, distribuido en tres desembolsos:

Abril: B/.50.00.

Agosto: B/.50.00.

Diciembre: B/.40.00.

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Este beneficio corresponde únicamente a los jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas en la ley.

¿Cuánto recibirán los jubilados por el bono navideño?

El bono de fin de año contempla un pago de B/.60.00 para los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales, según la información proporcionada.

Adicionalmente, se contempla una bonificación de B/.100.00 para determinados jubilados y pensionados cuya pensión se encuentra dentro del rango establecido por la Ley 70 de 2011.

Por tanto, quienes cumplan los requisitos de ambas bonificaciones podrían recibir pagos adicionales a su pensión habitual durante diciembre.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Mientras se acerca el período de pagos de diciembre, el calendario de noviembre de 2026 contempla las siguientes fechas:

Martes 17 de noviembre: pago a jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: pago a quienes reciben su pensión mediante cheque.

Los beneficiarios deben consultar los canales oficiales de la CSS para confirmar las fechas de pago de las bonificaciones correspondientes a diciembre.