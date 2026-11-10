Jubilados y pensionados: ¿Quiénes podrían recibir hasta B/.200 en bonos durante diciembre?

Algunos jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) podrían recibir dos bonificaciones durante diciembre de 2026, correspondientes al bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 y al bono de fin de año. Los beneficios se suman a los pagos regulares de las pensiones, pero su entrega depende de los requisitos establecidos en cada legislación.
¿Quiénes recibirán el doble bono en diciembre de 2026?
El bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 contempla un pago anual de B/.140.00, distribuido en tres desembolsos:
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Abril: B/.50.00.
Agosto: B/.50.00.
Diciembre: B/.40.00.
Este beneficio corresponde únicamente a los jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas en la ley.
¿Cuánto recibirán los jubilados por el bono navideño?
El bono de fin de año contempla un pago de B/.60.00 para los beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales, según la información proporcionada.
Adicionalmente, se contempla una bonificación de B/.100.00 para determinados jubilados y pensionados cuya pensión se encuentra dentro del rango establecido por la Ley 70 de 2011.
Por tanto, quienes cumplan los requisitos de ambas bonificaciones podrían recibir pagos adicionales a su pensión habitual durante diciembre.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre?
Mientras se acerca el período de pagos de diciembre, el calendario de noviembre de 2026 contempla las siguientes fechas:
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Martes 17 de noviembre: pago a jubilados y pensionados que cobran mediante transferencia bancaria (ACH).
Jueves 19 de noviembre: pago a quienes reciben su pensión mediante cheque.
Los beneficiarios deben consultar los canales oficiales de la CSS para confirmar las fechas de pago de las bonificaciones correspondientes a diciembre.