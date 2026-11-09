Calendario escolar 2027: fechas de inicio de clases, trimestres y vacaciones

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estableció las fechas oficiales del calendario escolar 2027 en Panamá, que contempla el inicio de clases para el lunes 1 de marzo de 2027 y la culminación del año lectivo el viernes 10 de diciembre de 2027.
Calendario escolar 2027: fechas de los tres trimestres
De acuerdo con el MEDUCA, el año lectivo 2027 estará organizado de la siguiente manera:
Primer trimestre
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Inicio: lunes 1 de marzo de 2027.
Finalización: viernes 28 de mayo de 2027.
Receso escolar: del lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio de 2027.
Segundo trimestre
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Inicio: lunes 7 de junio de 2027.
Finalización: viernes 27 de agosto de 2027.
Receso escolar: del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre de 2027.
Tercer trimestre
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Inicio: lunes 6 de septiembre de 2027.
Finalización: viernes 10 de diciembre de 2027.