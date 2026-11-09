Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 17:14

Calendario escolar 2027: fechas de inicio de clases, trimestres y vacaciones

El MEDUCA estableció el calendario escolar 2027 en Panamá. Conoce cuándo comienzan las clases y las fechas de los tres trimestres.

Calendario escolar 2026 en Panamá. 
Calendario escolar 2026 en Panamá. MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estableció las fechas oficiales del calendario escolar 2027 en Panamá, que contempla el inicio de clases para el lunes 1 de marzo de 2027 y la culminación del año lectivo el viernes 10 de diciembre de 2027.

El calendario fue definido tras las modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43 y establece tres trimestres académicos, además de dos períodos de receso durante el año escolar.

Calendario escolar 2027: fechas de los tres trimestres

De acuerdo con el MEDUCA, el año lectivo 2027 estará organizado de la siguiente manera:

Primer trimestre

  • Inicio: lunes 1 de marzo de 2027.

  • Finalización: viernes 28 de mayo de 2027.

  • Receso escolar: del lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio de 2027.

Segundo trimestre

  • Inicio: lunes 7 de junio de 2027.

  • Finalización: viernes 27 de agosto de 2027.

  • Receso escolar: del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre de 2027.

Tercer trimestre

  • Inicio: lunes 6 de septiembre de 2027.

  • Finalización: viernes 10 de diciembre de 2027.

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