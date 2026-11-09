Advierten riesgos para las empresas de Panamá y la región por el uso de IA sin controles adecuados

Las organizaciones en Panamá necesitan reforzar la supervisión de la inteligencia artificial (IA) para evitar que la búsqueda de productividad y reducción de costos las lleve a asumir riesgos que no han evaluado adecuadamente, advierte SISAP. Su unidad de AI Security identificó este desafío en conversaciones con entidades del sector bancario, gubernamental y otras industrias de Panamá y otros países de la región, que abarcaron al menos 10 mercados: las prácticas de ciberseguridad siguen siendo las mismas, pero la IA exige aplicarlas con mayor rapidez y reforzar la supervisión de uso en sus organizaciones.
En el ámbito empresarial regional, los datos muestran una distancia entre incorporar la tecnología y establecer reglas para utilizarla. De acuerdo con el informe AI Readiness in Latin America 2026, de RSM, basado en una encuesta a más de 400 líderes empresariales de la región, alrededor del 40% de las organizaciones ya implementa IA y, entre ellas, el 68% planea ampliar su uso durante los próximos 12 meses. No obstante, solo el 18 % cuenta con marcos formales de gobernanza y apenas el 17% dispone de políticas de uso para sus colaboradores.