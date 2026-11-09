Advierten riesgos para las empresas de Panamá y la región por el uso de IA sin controles adecuados

Advierten riesgos para las empresas de Panamá y la región. Imagen elaborada con IA

Las organizaciones en Panamá necesitan reforzar la supervisión de la inteligencia artificial (IA) para evitar que la búsqueda de productividad y reducción de costos las lleve a asumir riesgos que no han evaluado adecuadamente, advierte SISAP. Su unidad de AI Security identificó este desafío en conversaciones con entidades del sector bancario, gubernamental y otras industrias de Panamá y otros países de la región, que abarcaron al menos 10 mercados: las prácticas de ciberseguridad siguen siendo las mismas, pero la IA exige aplicarlas con mayor rapidez y reforzar la supervisión de uso en sus organizaciones.

En Panamá, la incorporación de estas herramientas ocurre en un ecosistema de IA todavía en desarrollo. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubica al país en el puesto 11 entre 20, con 39,3 puntos sobre 100, dentro de la categoría de países “adoptantes”. La medición considera infraestructura y talento, investigación, desarrollo y adopción, así como gobernanza.

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