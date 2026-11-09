IMA anuncia nuevas agroferias en Panamá: conoce los lugares donde se realizarán

Conozca los puntos para las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas fechas y puntos donde se realizarán las agroferias, una iniciativa que busca acercar productos de la canasta básica a las familias panameñas a precios accesibles.

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Las jornadas se desarrollarán en diferentes provincias y comunidades del país, con atención a partir de las 8:00 a.m. el miércoles 11 de noviembre del 2026.

¿Dónde se realizarán las agroferias del IMA?

Estas son las comunidades y puntos anunciados para las próximas jornadas:

Colón:

Barriada Juan Demóstenes Arosemena, sector La V, corregimiento de San Juan.

Panamá Oeste:

Cancha de Veracruz, distrito de Arraiján.

Chiriquí:

Cancha comunal de Tolé, corregimiento de Tolé Cabecera.

Bocas del Toro:

Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró.

Los Santos:

A un costado de la iglesia de Macaracas Cabecera, distrito de Macaracas.

Coclé:

Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.

Comarca Ngäbe-Buglé:

Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm.

Veraguas:

Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.

Panamá Este:

Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

Chichina Arriba:

Torín, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.

Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 11 de noviembre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #GobiernoNacional pic.twitter.com/v2uaYf85IP — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 9, 2026

¿Qué deben llevar los compradores?

El IMA recordó a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras.