IMA anuncia nuevas agroferias en Panamá: conoce los lugares donde se realizarán

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas fechas y puntos donde se realizarán las agroferias, una iniciativa que busca acercar productos de la canasta básica a las familias panameñas a precios accesibles.
Las jornadas se desarrollarán en diferentes provincias y comunidades del país, con atención a partir de las 8:00 a.m. el miércoles 11 de noviembre del 2026.
¿Dónde se realizarán las agroferias del IMA?
Estas son las comunidades y puntos anunciados para las próximas jornadas:
Colón:
- Barriada Juan Demóstenes Arosemena, sector La V, corregimiento de San Juan.
Panamá Oeste:
- Cancha de Veracruz, distrito de Arraiján.
Chiriquí:
Cancha comunal de Tolé, corregimiento de Tolé Cabecera.
Bocas del Toro:
- Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró.
Los Santos:
- A un costado de la iglesia de Macaracas Cabecera, distrito de Macaracas.
Coclé:
- Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé.
Comarca Ngäbe-Buglé:
- Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm.
Veraguas:
- Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa.
Panamá Este:
- Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.
Chichina Arriba:
- Torín, corregimiento de Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.
¿Qué deben llevar los compradores?
El IMA recordó a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras.