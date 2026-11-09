Alcaldía de Panamá anuncia que las placas de noviembre ya están listas para entregarse

La Alcaldía de Panamá informó que las placas vehiculares correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2026 ya se encuentran disponibles para su retiro. Con esta nueva remesa, la Tesorería Municipal se pone al día con el calendario de entregas, por lo que los propietarios de vehículos pueden acudir a retirar sus placas.

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¿Dónde retirar las placas vehiculares 2026 en Panamá?

El Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, diagonal al edificio Hatillo, mantiene la atención al público en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Atención: jornada continua, sin cerrar al mediodía.

La Alcaldía recordó que las placas permanecerán almacenadas durante un año a partir del mes de su emisión. Actualmente, hay más de 300,000 placas sin retirar, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a los propietarios para que realicen el trámite.

Requisitos para retirar la placa vehicular

Para retirar la placa correspondiente, el contribuyente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Haber pagado el Impuesto Anual de Circulación.

Estar paz y salvo con el Municipio de Panamá.

Tener el revisado vehicular vigente.

Presentar su cédula de identidad personal en la caja.

En caso de que el propietario no pueda acudir personalmente, podrá autorizar a una persona de confianza mediante una nota simple y legible que incluya sus datos, acompañada de una copia de su cédula.

¿Cómo verificar si tu placa está lista para retirar?

Antes de acudir al Centro de Placas, la Alcaldía de Panamá recomienda consultar el estado de entrega a través de su plataforma digital.

Los contribuyentes pueden ingresar al siguiente enlace oficial: Consultar disponibilidad de placas vehiculares — Alcaldía de Panamá. Esta consulta permite verificar el estado de la placa antes de realizar el trámite presencial.