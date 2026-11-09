Sismo de magnitud 4.0 se registra hoy 9 de noviembre cerca de Tonosí

Sismo de magnitud 4.0 se registra hoy 9 de noviembre

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 9 de noviembre de 2026, a las 8:27 a. m., a 10 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

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¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo en Tonosí?

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Geociencias, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:

Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.

Hora: 8:27:55 a. m. (hora local de Panamá).

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 5 kilómetros.

Ubicación: 10 kilómetros al noroeste de Tonosí, Los Santos.

Estado del reporte: preliminar.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-11-09

Hora: 8:27:55AM hora local

Magnitud: 4.0

Profundidad: 5km

Localizado en Panamá a 10km al noroeste de Tonosí pic.twitter.com/9rcbQEVlDx — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) November 9, 2026

Hasta el momento, la información suministrada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas. Los datos del evento son preliminares y podrían actualizarse tras la revisión del Instituto de Geociencias.