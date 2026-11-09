Los Santos Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 09:07

Sismo de magnitud 4.0 se registra hoy 9 de noviembre cerca de Tonosí

El Instituto de Geociencias reportó un sismo de magnitud 4.0 este lunes 9 de noviembre, a 10 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Sismo de magnitud 4.0 se registra hoy 9 de noviembre

Sismo de magnitud 4.0 se registra hoy 9 de noviembre

@IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este lunes 9 de noviembre de 2026, a las 8:27 a. m., a 10 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo en Tonosí?

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Geociencias, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:

  • Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.

  • Hora: 8:27:55 a. m. (hora local de Panamá).

  • Magnitud: 4.0.

  • Profundidad: 5 kilómetros.

  • Ubicación: 10 kilómetros al noroeste de Tonosí, Los Santos.

  • Estado del reporte: preliminar.

Hasta el momento, la información suministrada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas. Los datos del evento son preliminares y podrían actualizarse tras la revisión del Instituto de Geociencias.

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