Descuentos a jubilados: Gremios responden a críticas y explican qué beneficios son nuevos

El dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, rechazó las críticas surgidas en torno a la Ley 562, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados , pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, al asegurar que la nueva normativa incorpora servicios y productos que anteriormente no estaban contemplados.

“Mucha gente está confundida. Ayer hablaba con un amigo y él me decía: ‘Oye, Guillermo, ustedes cayeron en una trampa porque esto está todo en la ley’. Yo le pregunté: ‘¿Tú tienes descuento de internet?’. No. ‘¿Tú tienes descuento de la tasa de aseo?’. No. ‘¿Alguien que tú conoces tiene descuento cuando compra pañales?’. No. Entonces, no me digas que no es novedoso y que no tiene adiciones. Casualmente, también tiene el paquete de internet, tiene el paquete de telefonía celular, eso no lo teníamos nunca. Son novedades que están en la ley y tenemos también, por ejemplo, algunos renglones en los que hemos aumentado los porcentajes”, explicó Cortés. “Mucha gente está confundida. Ayer hablaba con un amigo y él me decía: ‘Oye, Guillermo, ustedes cayeron en una trampa porque esto está todo en la ley’. Yo le pregunté: ‘¿Tú tienes descuento de internet?’. No. ‘¿Tú tienes descuento de la tasa de aseo?’. No. ‘¿Alguien que tú conoces tiene descuento cuando compra pañales?’. No. Entonces, no me digas que no es novedoso y que no tiene adiciones. Casualmente, también tiene el paquete de internet, tiene el paquete de telefonía celular, eso no lo teníamos nunca. Son novedades que están en la ley y tenemos también, por ejemplo, algunos renglones en los que hemos aumentado los porcentajes”, explicó Cortés.

¿Qué nuevos descuentos establece la Ley 562 para jubilados?

La nueva normativa, sancionada por el presidente José Raúl Mulino, amplía los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, particularmente los relacionados con productos y servicios de salud, como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.

El dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, expresa su rechazo ante las críticas que han surgido con relación a la Ley 562 que amplía los descuentos y beneficios para los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.



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También incorpora descuentos en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, entre ellos:

Prótesis.

Sillas de ruedas.

Muletas, bastones y andaderas.

Sanitarios portátiles.

Sillas de baño.

Camas hospitalarias.

Colchones especializados.

Además, la nueva legislación contempla descuentos en la compra de ataúdes y urnas, la contratación de servicios funerarios y la adquisición de pañales desechables para adultos.

Asimismo, incluye beneficios relacionados con determinados trámites de vivienda, cuando el adulto mayor sea propietario del inmueble, así como descuentos en servicios de internet, telefonía celular y tasa de aseo.

Multas de hasta B/.5,000 por incumplir los descuentos

La Ley 562 también establece un aumento de las sanciones para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos correspondientes a jubilados, pensionados y adultos mayores.

Las multas por incumplimiento podrán alcanzar hasta los B/.5,000, según lo establecido en la nueva normativa.