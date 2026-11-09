Descuentos a jubilados: Gremios responden a críticas y explican qué beneficios son nuevos

El dirigente del Movimiento Mundos, Guillermo Cortés, rechazó las críticas surgidas en torno a la Ley 562, que amplía los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, al asegurar que la nueva normativa incorpora servicios y productos que anteriormente no estaban contemplados.
¿Qué nuevos descuentos establece la Ley 562 para jubilados?
La nueva normativa, sancionada por el presidente José Raúl Mulino, amplía los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987, particularmente los relacionados con productos y servicios de salud, como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.
También incorpora descuentos en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, entre ellos:
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Prótesis.
Sillas de ruedas.
Muletas, bastones y andaderas.
Sanitarios portátiles.
Sillas de baño.
Camas hospitalarias.
Colchones especializados.
Además, la nueva legislación contempla descuentos en la compra de ataúdes y urnas, la contratación de servicios funerarios y la adquisición de pañales desechables para adultos.
Asimismo, incluye beneficios relacionados con determinados trámites de vivienda, cuando el adulto mayor sea propietario del inmueble, así como descuentos en servicios de internet, telefonía celular y tasa de aseo.
Multas de hasta B/.5,000 por incumplir los descuentos
La Ley 562 también establece un aumento de las sanciones para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a aplicar los descuentos correspondientes a jubilados, pensionados y adultos mayores.
Las multas por incumplimiento podrán alcanzar hasta los B/.5,000, según lo establecido en la nueva normativa.