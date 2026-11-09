Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 09:35

Mitradel anuncia nuevas vacantes de empleo en Panamá: conoce los puestos y requisitos

Las oportunidades laborales por parte del Mitradel están disponibles en Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé, con requisitos según el perfil de cada cargo.

Conozca las nuevas oportunidades de empleo. 

Conozca las nuevas oportunidades de empleo. 

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 nuevas oportunidades de empleo en distintas provincias del país, dirigidas a personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

Las vacantes abarcan áreas como comunicación, mecánica, informática, mantenimiento, ingeniería, ventas y atención al cliente. Los interesados deben cumplir con los estudios y la experiencia solicitados para cada posición.

¿Qué empleos están disponibles y cuáles son los requisitos?

Estas son las plazas laborales anunciadas, organizadas según la provincia donde se encuentran disponibles:

Panamá Oeste

  • Creador de contenido audiovisual y social media: Se requiere licenciatura o estudios avanzados en comunicación audiovisual, producción multimedia, diseño gráfico, publicidad o carreras afines.

  • Mecánico en maquinaria pesada: Debe contar con formación técnica en mecánica de maquinaria pesada, mecánica diésel o especialidades relacionadas.

Chiriquí

  • Técnico en sistemas: Se solicita título técnico universitario o estudios afines en informática, sistemas, redes o electrónica, además de conocimientos en manejo de sistemas operativos.

Coclé

  • Jardinero: Se requieren conocimientos o experiencia previa en jardinería y mantenimiento general, así como nociones sobre plantas, tipos de suelo y manejo de herramientas de corte.

Panamá

  • Ingeniero mecánico: Encargado de planificar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de grúas telescópicas y vehículos de apoyo.

  • Ingeniero ambiental: Debe tener licenciatura en Ingeniería Ambiental, Gestión Ambiental o carreras afines, idoneidad vigente y experiencia comprobada en puestos similares.

  • Asistente comercial: Se solicita bachiller completo o formación relacionada, experiencia en atención al cliente, ventas o labores administrativas, manejo de Excel y Word y conocimientos básicos de redes sociales.

  • Ejecutivo de ventas: Debe contar con bachiller completo y experiencia en ventas, atención al cliente o gestión comercial, además de conocimientos de Microsoft Office y herramientas digitales.

  • Vendedor: Se requieren estudios universitarios en Administración de Empresas, Mercadeo, Ingeniería o carreras afines. También debe contar con vehículo propio y conocimientos de ventas B2B y rutas a nivel nacional.

Oportunidades laborales en distintas provincias

Las vacantes anunciadas por Mitradel abarcan diferentes perfiles profesionales y técnicos, por lo que los requisitos varían según las funciones de cada puesto.

Se recomienda a los interesados revisar las condiciones de cada plaza y verificar en Empleos Panamá para conocer el procedimiento de postulación y presentar sus hojas de vida.

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