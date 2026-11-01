MITRADEL inspecciona empresas de alquiler de autos y detecta estas irregularidades laborales

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) emitió ocho boletas de citación a establecimientos dedicados al alquiler de vehículos, luego de detectar presuntas irregularidades laborales durante las inspecciones realizadas como parte de la operación interinstitucional Llave Segura.

Según informó la entidad, las verificaciones permitieron identificar incumplimientos relacionados con la contratación de trabajadores extranjeros, la documentación laboral y el pago de planillas.

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¿Qué irregularidades detectó el MITRADEL durante la operación Llave Segura?

Entre las principales irregularidades identificadas por los inspectores del MITRADEL se encuentran:

Trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo: se detectó la presencia de ciudadanos extranjeros laborando sin la autorización correspondiente.

Falta de contratos laborales: algunos establecimientos no contaban con la documentación contractual requerida.

Irregularidades en el pago de planillas: se identificaron posibles incumplimientos relacionados con las obligaciones salariales y administrativas de los empleadores.

Estos hallazgos motivaron la emisión de ocho boletas de citación a los establecimientos inspeccionados.

MITRADEL realiza inspecciones a empresas de alquiler de vehículos

La operación interinstitucional Llave Segura incluyó verificaciones en establecimientos dedicados al alquiler de automóviles, con el objetivo de identificar posibles incumplimientos de la legislación laboral panameña.

Las boletas de citación forman parte de las actuaciones administrativas de la entidad y no representan, por sí solas, la imposición de sanciones definitivas.

Por el momento, el MITRADEL no ha detallado en la información divulgada cuántos trabajadores resultaron afectados ni si se aplicarán multas a los establecimientos citados.