MITRADEL publica nuevas vacantes en Panamá y Colón: conoce los requisitos

Conozca las vacantes disponibles por parte del MITRADEL.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en las provincias de Panamá y Colón, dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales.

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Las vacantes incluyen puestos en atención al cliente, ventas, administración, contabilidad, recursos humanos e ingeniería, entre otras áreas. Los interesados deben revisar los requisitos de cada posición antes de presentar su solicitud.

Vacantes disponibles del MITRADEL en Colón

Atención al cliente

Estudios en informática, tecnología o carreras afines.

Conocimientos en programas como Word, Excel y Outlook.

Asistente de ventas

Estudios universitarios en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.

Manejo de Excel y de sistemas de facturación e inventario.

Vacantes disponibles por parte del MITRADEL. TReporta

Vacantes disponibles del MITRADEL en Panamá

Facturador(a) y manejo de caja

Bachillerato y formación técnica o universitaria en contabilidad, administración o carreras afines.

Asistente administrativo

Estudios en administración, contabilidad, finanzas o áreas relacionadas.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Ejecutivo(a) de ventas

Estudios en administración, mercadeo, ventas o carreras afines.

Conocimientos en análisis de mercado y estrategias comerciales.

Asistente de recursos humanos

Formación técnica o licenciatura en recursos humanos, administración, psicología o carreras afines.

Conocimientos de herramientas de reclutamiento en línea.

Ingeniero(a) de preventas

Estudios en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o carreras afines.

Analista de planilla

Estudios universitarios en contabilidad, recursos humanos o carreras afines.

Conocimientos de la legislación laboral panameña.

Asistente contable

Licenciatura en contabilidad.

Dominio de Microsoft Excel, herramientas ofimáticas y software contable.

¿Cómo aplicar a las vacantes del MITRADEL?

Las personas interesadas en estas oportunidades laborales pueden consultar los detalles de las ofertas y sus requisitos a través de los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Se recomienda verificar la disponibilidad de cada puesto, las condiciones de contratación y el procedimiento para postularse antes de enviar la hoja de vida.

Para conocer más oportunidades, los aspirantes pueden ingresar al sitio web oficial del MITRADEL: MITRADEL