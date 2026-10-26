MITRADEL publica nuevas vacantes en Panamá y Colón: conoce los requisitos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó una nueva lista de oportunidades laborales disponibles en las provincias de Panamá y Colón, dirigidas a personas con distintos perfiles académicos y profesionales.
Las vacantes incluyen puestos en atención al cliente, ventas, administración, contabilidad, recursos humanos e ingeniería, entre otras áreas. Los interesados deben revisar los requisitos de cada posición antes de presentar su solicitud.
Vacantes disponibles del MITRADEL en Colón
Atención al cliente
-
Estudios en informática, tecnología o carreras afines.
Conocimientos en programas como Word, Excel y Outlook.
Asistente de ventas
-
Estudios universitarios en mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
Manejo de Excel y de sistemas de facturación e inventario.
Vacantes disponibles del MITRADEL en Panamá
Facturador(a) y manejo de caja
-
Bachillerato y formación técnica o universitaria en contabilidad, administración o carreras afines.
Asistente administrativo
-
Estudios en administración, contabilidad, finanzas o áreas relacionadas.
Dominio de herramientas ofimáticas.
Ejecutivo(a) de ventas
-
Estudios en administración, mercadeo, ventas o carreras afines.
Conocimientos en análisis de mercado y estrategias comerciales.
Asistente de recursos humanos
-
Formación técnica o licenciatura en recursos humanos, administración, psicología o carreras afines.
Conocimientos de herramientas de reclutamiento en línea.
Ingeniero(a) de preventas
-
Estudios en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o carreras afines.
Analista de planilla
-
Estudios universitarios en contabilidad, recursos humanos o carreras afines.
Conocimientos de la legislación laboral panameña.
Asistente contable
-
Licenciatura en contabilidad.
Dominio de Microsoft Excel, herramientas ofimáticas y software contable.
¿Cómo aplicar a las vacantes del MITRADEL?
Las personas interesadas en estas oportunidades laborales pueden consultar los detalles de las ofertas y sus requisitos a través de los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Se recomienda verificar la disponibilidad de cada puesto, las condiciones de contratación y el procedimiento para postularse antes de enviar la hoja de vida.
Para conocer más oportunidades, los aspirantes pueden ingresar al sitio web oficial del MITRADEL: MITRADEL