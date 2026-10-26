Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2026 - 07:22

Clima en Panamá este lunes 26 de octubre: lluvias, tormentas eléctricas y oleaje agitado

El clima en Panamá será lluvioso este lunes 26 de octubre, con actividad eléctrica en algunos sectores y precaución por las condiciones marítimas.

Clima en Panamá hoy.

Clima en Panamá hoy.

@SINAPROC
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene la atención sobre las condiciones del clima, marcadas por lluvias en varias regiones del país este lunes 26 de octubre. Desde horas de la mañana se reportan precipitaciones en Panamá Norte, mientras que en Panamá Este se registra actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en las provincias?

En la provincia de Panamá, las lluvias afectan sectores de Panamá Norte, mientras que en Panamá Este se reportan tormentas eléctricas.

En la costa caribeña, específicamente en Colón, se advierten vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Condiciones similares de inestabilidad se esperan en sectores de Veraguas y Coclé.

En Chiriquí también se prevén lluvias durante el día. Las temperaturas mínimas rondan los 23 grados Celsius en algunas zonas, aunque las condiciones pueden variar según la región.

Precaución por oleaje agitado

Ante el movimiento de las olas y las condiciones marítimas, se recomienda a quienes realizan actividades en el mar mantenerse atentos a los avisos de las autoridades y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Recomendaciones según SINAPROC:

  • Mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos oficiales.

  • Tener precaución al conducir en calles mojadas y con poca visibilidad.

  • Evitar ingresar al mar si las condiciones son adversas.

  • Buscar refugio seguro durante tormentas eléctricas y mantenerse alejado de árboles y estructuras expuestas.

Las condiciones del tiempo pueden cambiar durante el día, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de las autoridades meteorológicas y de protección civil.

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