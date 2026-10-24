Clima en Panamá este sábado 24 de octubre: SINAPROC advierte lluvias y tormentas fuertes

Las lluvias de moderadas a muy fuertes y las tormentas podrían afectar diferentes regiones de Panamá este sábado 24 de octubre de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecen el ingreso de humedad al territorio nacional. El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) mantiene vigente un aviso de prevención hasta el domingo 25 de octubre, ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el análisis del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), estas condiciones están relacionadas con la interacción de un sistema de baja presión ubicado sobre el noroccidente del mar Caribe y la vaguada monzónica, que favorecen la formación de precipitaciones significativas, principalmente en sectores de la vertiente del Caribe y las regiones centrales y orientales del país.

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¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este sábado 24 de octubre en Panamá?

Según el aviso preventivo de SINAPROC, las precipitaciones podrían presentarse con intensidad moderada a muy fuerte en diferentes sectores del país, especialmente en:

Vertiente del Caribe: condiciones favorables para lluvias significativas.

Regiones centrales: posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas.

Regiones orientales: ingreso de humedad que podría favorecer lluvias y actividad tormentosa.

Veraguas y Los Santos: vigilancia especial en los distritos que permanecen bajo alerta amarilla.

El comunicado no establece horarios específicos de lluvia ni confirma que las precipitaciones se presentarán durante toda la jornada del sábado.

SINAPROC mantiene alerta amarilla en Veraguas y Los Santos

Las autoridades mantienen la alerta amarilla en los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos.

Asimismo, otras provincias y comarcas permanecen bajo alerta verde preventiva, aunque el comunicado no detalla cuáles son.

Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) continúan activos para coordinar las acciones de vigilancia, prevención y respuesta ante posibles incidentes relacionados con las lluvias.

Recomendaciones de SINAPROC ante las lluvias en Panamá

SINAPROC recomienda a la población mantener las siguientes medidas de prevención:

Evitar cruzar ríos y quebradas durante lluvias intensas o cuando aumente su caudal.

Alejarse de las riberas ante posibles crecidas repentinas.

No transitar por calles inundadas ni conducir por vías anegadas.

Mantenerse alejado de laderas inestables y zonas propensas a deslizamientos.

Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por fuertes vientos.

Seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas y deslizamientos de tierra, especialmente en comunidades vulnerables y zonas con suelos saturados.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.