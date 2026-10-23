IDAAN: Nueva planta potabilizadora de Howard alcanza 77.41 % de avance y abastecerá a Arraiján

La construcción de la planta potabilizadora José G. Rodríguez, ubicada en Howard, registra un avance del 77.41 %, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ). El proyecto busca fortalecer el suministro de agua potable en el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, mediante una infraestructura con capacidad para producir 40 millones de galones diarios.

Como parte de los trabajos, la línea de aducción de 60 pulgadas de diámetro y 18 kilómetros de extensión presenta un 97.5 % de avance. Actualmente, se desarrollan las labores de interconexión con la estación de bombeo, una de las etapas contempladas en la ejecución del proyecto.

Planta potabilizadora de Howard podrá ampliar su producción a 60 millones de galones diarios

El IDAAN explicó que el diseño de la nueva potabilizadora contempla una futura ampliación de su capacidad de producción, que permitiría pasar de 40 millones a 60 millones de galones diarios, con el propósito de atender las necesidades de abastecimiento de agua potable.

Por su parte, el director del IDAAN, Antonio Tercero González, señaló que la construcción de esta infraestructura forma parte de un conjunto de proyectos destinados a mejorar el servicio de agua potable en Panamá Oeste.

Entre las obras complementarias mencionó la rehabilitación de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como Trapichito, para abastecer a La Chorrera, así como los trabajos que desarrolla el Canal de Panamá en la planta potabilizadora de Las Mendozas.