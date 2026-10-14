IDAAN reporta afectación del suministro de agua en Parita: estas son las comunidades afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realiza trabajos de reparación en la planta potabilizadora de Parita, provincia de Herrera, luego de que un tanque de almacenamiento de 25 mil galones y una válvula resultaran afectados por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

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¿Qué comunidades de Parita están afectadas por el suministro de agua?

De acuerdo con el IDAAN, el suministro de agua potable se encuentra temporalmente afectado en cuatro comunidades del distrito de Parita:

Parita Centro.

Puerto Limón.

El Corozo.

Sarigua.

Un equipo técnico del @IDAANinforma realiza trabajos de reparación de un tanque de almacenamiento de 25 mil galones de la planta potabilizadora de Parita y una válvula que resultaron afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.



Estas labores incluyen trabajos de soldadura… pic.twitter.com/MgWBcjcMgp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

La institución no ha informado una hora estimada para el restablecimiento completo del servicio en estos sectores.

IDAAN repara tanque de 25 mil galones afectado por el terremoto

Un equipo técnico del IDAAN trabaja en la reparación del tanque de almacenamiento, con capacidad para 25 mil galones, y de una válvula que también presentó daños tras el movimiento sísmico.

Las labores incluyen trabajos de soldadura para recuperar las estructuras afectadas y restablecer las condiciones operativas de la infraestructura.

Mientras continúan las reparaciones, los residentes de las comunidades mencionadas deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IDAAN sobre los avances de los trabajos y la recuperación del suministro de agua potable.