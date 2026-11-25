La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional negó un traslado de partidas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) para el pago de una deuda de más de B/.8 millones a favor de la empresa que opera la planta potabilizadora de Laguna Alta, cuya concesión data de 1998 y vence en 2032.

Durante la sesión, el diputado Jonathan Vega cuestionó que el Estado deba pagarle a la empresa Aguas de Panamá por el suministro de agua potable a la población residente en el distrito de Arraiján.

IDAAN buscará mecanismos para cumplir con el pago de la deuda

Tras culminar la sesión, el subdirector del IDAAN, Carlos Rivera, indicó que la entidad buscará los mecanismos necesarios para efectuar el pago a la empresa. Además, explicó que el desembolso solicitado corresponde a deudas pendientes de administraciones anteriores.

Aprueban B/.1.9 millones para el pago de retroactivos a trabajadores del IDAAN

Por otro lado, la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partidas por B/.1.9 millones para el pago de retroactivos adeudados desde 2017 a un total de 1,578 colaboradores del IDAAN.