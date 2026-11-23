IDAAN anuncia trabajos del 23 al 29 de noviembre. @IDAAN

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció trabajos de mantenimiento programados en plantas potabilizadoras y sistemas de abastecimiento de agua potable durante la semana del lunes 23 al domingo 29 de noviembre de 2026, que podrían ocasionar afectaciones en el suministro en distintas comunidades de Bocas del Toro, Herrera, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste.

Las labores incluyen limpieza de sedimentadores y floculadores, así como mantenimiento de estaciones de agua cruda y canales de entrada. La institución detalló las fechas, horarios y sectores que podrían experimentar interrupciones o disminución del servicio.

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IDAAN: fechas y horarios de los trabajos de mantenimiento del 23 al 29 de noviembre Panamá Oeste Lunes 23 de noviembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Planta de Chame: limpieza de sedimentadores y floculadores. Áreas afectadas: puntos altos y alejados de la red en Gorgona, Coronado, Punta Barco Viejo y Punta Barco Nuevo.

Lunes 23 de noviembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Planta Jaime Díaz Quintero: limpieza de sedimentadores y floculadores. Áreas afectadas: puntos altos y alejados de la red en Barrio Colón, Barrio Balboa, El Coco, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito, Juan Demóstenes Arosemena, Vacamonte, El Tecal, Corotú, Altos del Tecal, La Floresta y sectores aledaños. Veraguas Martes 24 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Planta de San Francisco: mantenimiento en la estación de agua cruda. Área afectada: toda la red de San Francisco.

Miércoles 25 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Planta de Santiago: mantenimiento del canal de entrada de agua cruda. Áreas afectadas: Santiago, La Peña, San Antonio, Atalaya y alrededores.

Jueves 26 de noviembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Planta de Soná: mantenimiento en la estación de agua cruda. Áreas afectadas: puntos altos, medios y parte de los puntos bajos. El IDAAN indicó que el 30% de los puntos bajos mantendrá el suministro mediante la batería de pozos profundos. Bocas del Toro Miércoles 25 de noviembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Planta de Nuevo Paraíso: mantenimiento del sedimentador 1.

Jueves 26 de noviembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Planta de Nuevo Paraíso: mantenimiento de la tina del sedimentador 2.

Viernes 27 de noviembre, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Planta de Nuevo Paraíso: mantenimiento de la tina del sedimentador 3. Áreas afectadas por los trabajos en Nuevo Paraíso: barriada Guaymí, barriada Aeropuerto, Nuevo Paraíso, Barrio Francés y Almirante Centro. Jueves 26 de noviembre, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. Planta de El Silencio: lavado y mantenimiento de floculadores y sedimentadores 1, 2 y 3. Área afectada: población de Changuinola. Herrera Lunes 23 de noviembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Planta Roberto Reyna: lavado de floculadores y sedimentador.

Jueves 26 de noviembre, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Planta Roberto Reyna: trabajos de lavado de floculadores y sedimentador. Áreas afectadas: distrito de Chitré y los corregimientos de Chitré, La Arena, Llano Bonito, San Juan Bautista y Monagrillo. Los Santos Martes 24 y jueves 26 de noviembre, de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente. Planta de Macaracas: lavado de sedimentador. Área afectada: Macaracas cabecera.

Miércoles 25 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Planta Rufina Alfaro: lavado de sedimentador.

Viernes 27 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Planta Rufina Alfaro: limpieza del pozo de succión de la toma Rufina Alfaro. Áreas afectadas por los trabajos en Rufina Alfaro: Los Olivos, El Bongo, Llano Largo, La Villa de Los Santos, El Ejido, Santa Ana, Guararé, Las Tablas, Las Palmitas y Santa Isabel. Sábado 28 de noviembre, de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. del domingo 29. Planta de Llano de Piedra: limpieza general de la instalación. Área afectada: Llano de Piedra. Recomendaciones ante posibles interrupciones del suministro de agua Los usuarios de las comunidades incluidas en el cronograma deben tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones en el servicio de agua potable durante los horarios anunciados. El IDAAN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales, donde se pueden consultar las actualizaciones relacionadas con los trabajos programados y el funcionamiento de las plantas potabilizadoras. ¡Atención!



Conoce las fechas y horarios de los trabajos de mantenimiento programado que realizaremos en la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026.@311Panama



Lee más aquí pic.twitter.com/BCJmAGmvQ8 — IDAAN (@IDAANinforma) November 23, 2026