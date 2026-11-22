El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció que este lunes 23 de noviembre de 2026 comenzará el período de postulaciones para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores correspondiente al año escolar 2027. Los interesados tendrán hasta el viernes 27 de noviembre para realizar el trámite a través de la plataforma digital PROVEL.

La institución informó que los aspirantes deberán ingresar a su sitio web oficial y completar el proceso de postulación dentro del plazo establecido.

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MEDUCA: ¿cómo postularse para el concurso de nombramientos 2027?

Los docentes interesados en participar en el Concurso General de Nombramientos deberán realizar el procedimiento mediante la plataforma PROVEL, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial del MEDUCA: www.meduca.gob.pa .

Buscar la sección Concurso por Nombramiento.

Acceder al proceso de postulación a través de PROVEL.

Completar el trámite y adjuntar la documentación correspondiente.

El MEDUCA recordó que los documentos deben enviarse en formato PDF y no exceder los 600 KB.

¿Hasta cuándo se puede postular para los nombramientos del MEDUCA?

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, el período de postulaciones será el siguiente:

Lunes 23 de noviembre de 2026: inicio de las postulaciones.

Viernes 27 de noviembre de 2026: último día para postularse.

El concurso está dirigido a maestros y profesores interesados en participar en el proceso de nombramientos para el año escolar 2027.

Los aspirantes deberán verificar la información publicada en el portal oficial del MEDUCA para conocer las disposiciones aplicables al concurso y completar correctamente su postulación.