El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que las graduaciones escolares de 2026 se realizarán del 14 al 18 de diciembre, incluyendo los actos de los estudiantes de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La institución indicó que las ceremonias deberán desarrollarse bajo los protocolos correspondientes y en instalaciones adecuadas para garantizar su realización.

La entidad aseguró que los estudiantes de las zonas impactadas por el movimiento sísmico podrán participar en sus respectivos actos de graduación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el uso de los espacios.

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MEDUCA: ¿Qué pasará con las graduaciones en las provincias afectadas por el terremoto?

El @MeducaPma confirmó que del 14 al 18 de diciembre se desarrollarán las graduaciones escolares, y aseguró que los estudiantes de las provincias impactadas por el terremoto del 9 de octubre podrán participar de los actos, siguiendo los protocolos en las instalaciones que sean… pic.twitter.com/qnWQ6WEGv5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

El MEDUCA explicó que las ceremonias podrán llevarse a cabo en instalaciones que reúnan las condiciones adecuadas para este tipo de actividades, siguiendo los protocolos correspondientes.

Las fechas confirmadas son:

Inicio de las graduaciones: lunes 14 de diciembre de 2026.

Finalización: viernes 18 de diciembre de 2026.

Estudiantes de zonas afectadas: podrán participar en los actos de graduación.

Condición: las ceremonias deberán realizarse en instalaciones adecuadas y conforme a los protocolos establecidos.

La información divulgada no precisa cuáles centros educativos utilizarán instalaciones alternas ni si se aplicarán medidas adicionales en las provincias afectadas por el terremoto.