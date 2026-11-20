El Banco Nacional de Panamá (Banconal) mantiene habilitados sus centros de negociación en todo el territorio nacional para que los beneficiarios puedan cambiar o negociar sus Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) , tras haber efectuado el retiro previo del documento físico ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Sucursales habilitadas en la provincia de Panamá

Para los usuarios ubicados en la ciudad capital y sectores de Panamá Este, incluyendo Pedregal y áreas cercanas, la entidad financiera cuenta con los siguientes puntos de atención:

Pedregal

La Exposición

Plaza Edison

Chanis

Las Cumbres

Transístmica

Calidonia

Belén (Plaza Los Pinos)

Chepo

Tortí

Puntos de negociación en el resto del país

En el interior de la república, el Banco Nacional de Panamá atiende el trámite de los CEPANIM a través de su red regional de sucursales:

Provincia / RegiónSucursales HabilitadasPanamá OesteLa Chorrera, San Carlos.ColónSabanitas, 4 Altos, Costa Abajo.DariénMetetí, La Palma.CocléPenonomé, Antón, Río Hato, entre otras.Herrera y Los SantosPesé, Ocú, Pedasí, entre otras.VeraguasPlaza Banconal, Soná, Mariato, entre otras.ChiriquíDoleguita, Boquete, Volcán, entre otras.Bocas del ToroChanguinola, Almirante, Isla Colón.

Horarios de atención, agendamiento de citas y requisitos

Para realizar la transacción bancaria de manera ordenada, los titulares de los certificados deben cumplir con las siguientes disposiciones operativas: