El Banco Nacional de Panamá (Banconal) mantiene habilitados sus centros de negociación en todo el territorio nacional para que los beneficiarios puedan cambiar o negociar sus Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), tras haber efectuado el retiro previo del documento físico ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sucursales habilitadas en la provincia de Panamá
Para los usuarios ubicados en la ciudad capital y sectores de Panamá Este, incluyendo Pedregal y áreas cercanas, la entidad financiera cuenta con los siguientes puntos de atención:
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Pedregal
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La Exposición
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Plaza Edison
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Chanis
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Las Cumbres
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Transístmica
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Calidonia
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Belén (Plaza Los Pinos)
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Chepo
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Tortí
Puntos de negociación en el resto del país
En el interior de la república, el Banco Nacional de Panamá atiende el trámite de los CEPANIM a través de su red regional de sucursales:
Provincia / RegiónSucursales HabilitadasPanamá OesteLa Chorrera, San Carlos.ColónSabanitas, 4 Altos, Costa Abajo.DariénMetetí, La Palma.CocléPenonomé, Antón, Río Hato, entre otras.Herrera y Los SantosPesé, Ocú, Pedasí, entre otras.VeraguasPlaza Banconal, Soná, Mariato, entre otras.ChiriquíDoleguita, Boquete, Volcán, entre otras.Bocas del ToroChanguinola, Almirante, Isla Colón.
Horarios de atención, agendamiento de citas y requisitos
Para realizar la transacción bancaria de manera ordenada, los titulares de los certificados deben cumplir con las siguientes disposiciones operativas:
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Horario regular: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
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Horario especial (Calidonia): La sucursal de Calidonia opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
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Agendamiento de citas: Los interesados pueden programar su cita previamente a través de la línea de WhatsApp 6509-5151, habilitada por el Banco Nacional de Panamá.
Documentos indispensables: Es obligatorio presentar el certificado CEPANIM original acompañado de la cédula de identidad personal vigente (o amparada bajo la prórroga oficial del Tribunal Electoral hasta el 4 de enero de 2027).