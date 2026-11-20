Conozca el pronóstico del clima para este viernes.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán en el territorio nacional este viernes 20 de noviembre de 2026.

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¿Cómo estará el clima en Panamá durante la mañana?

En horas de la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la vertiente del Pacífico. Mientras que, en la vertiente del Caribe, se prevén condiciones parcialmente nubladas, con algunas lluvias aisladas y esporádicas.

¿Qué condiciones del tiempo se esperan para la tarde?

Para horas de la tarde, existe la posibilidad de aguaceros aislados acompañados de tormentas en la provincia de Darién y la comarca Emberá. En el resto del país, se esperan condiciones variables.

¿Lloverá en Panamá durante la noche?

En horas de la noche, se prevé que predomine un cielo entre parcialmente nublado y despejado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, algunas lluvias aisladas podrían ingresar desde el sector marítimo hacia tierra firme en la vertiente del Caribe.

Temperaturas y radiación ultravioleta

El Imhpa también indicó que las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 34 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre muy altos y extremos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostican escenarios favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias. imhpa

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias frente a los altos índices de radiación ultravioleta y mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos emitidos por el Imhpa..