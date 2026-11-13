IMHPA prevé aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones de Panamá este viernes

El pronóstico del IMHPA anticipa lluvias en distintas regiones del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 13 de noviembre de 2026, con aguaceros aislados y actividad eléctrica en diferentes sectores del territorio nacional.

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¿Cómo estarán las condiciones del tiempo durante la mañana?

Durante las horas de la mañana, en el Caribe se espera cielo parcialmente nublado, con algunos aguaceros aislados sobre la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con algunos aguaceros aislados sobre Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

¿Qué se espera para la tarde y noche?

Para la tarde, se pronostica que continúen algunos aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En el Pacífico también se esperan lluvias aisladas con actividad eléctrica a lo largo de toda la vertiente.

Durante la noche, las precipitaciones con actividad eléctrica podrían mantenerse en la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí. Mientras tanto, el resto de la vertiente del Pacífico permanecerá sin lluvias.

Conozca el pronóstico del clima en Panamá. IMHPA

Temperaturas y radiación ultravioleta

El pronóstico meteorológico establece que las temperaturas mínimas estarán en 14 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 33 °C.

Por otro lado, los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre las categorías muy alta y extrema, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

¿Cómo estarán las condiciones marítimas?

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan condiciones favorables en ambos litorales del país, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales del IMHPA y tomar las medidas de precaución necesarias ante las lluvias, las descargas eléctricas y los elevados índices de radiación ultravioleta.