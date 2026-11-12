Cepanim: MEF iniciará entrega a cónyuges de beneficiarios fallecidos el 16 de noviembre

MEF iniciará el 16 de noviembre la entrega del Cepanim

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, a partir del lunes 16 de noviembre de 2026, comenzará la entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) a los cónyuges de beneficiarios fallecidos. El proceso se realizará mediante citas previamente programadas.

La institución informó que más de 120,000 beneficiarios han recibido sus certificados y que, hasta el momento, se han desembolsado más de B/.80 millones.

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¿Cuándo comienza la entrega del Cepanim a cónyuges de beneficiarios fallecidos?

Según el MEF, la entrega para este grupo comenzará el lunes 16 de noviembre y se efectuará mediante citas previamente programadas.

El @Mef_Pma anunció que la entrega del Cepanim a los cónyuges de beneficiarios fallecidos iniciará a partir del próximo lunes 16 de noviembre, mediante citas previamente programadas.



Más de 120 mil beneficiarios han recibido su certificado y se han desembolsado más de 80… pic.twitter.com/E3zhtA7mRz — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Esto significa que los cónyuges deberán contar con una cita para realizar el trámite correspondiente. La institución no detalló en la información suministrada un calendario específico por región ni los documentos que deberán presentar.

¿Cuántas personas tienen derecho a recibir el Cepanim?

El MEF indicó que más de 420,000 personas tienen derecho a recibir el Cepanim.

De ese total, aproximadamente 100,000 corresponden a reclamantes o herederos de beneficiarios fallecidos.

Las cifras divulgadas por la institución son las siguientes:

Más de 420,000 personas: tienen derecho a recibir el Cepanim.

Alrededor de 100,000 personas: corresponden a reclamantes o herederos.

Más de 120,000 beneficiarios: ya han recibido su certificado.

Más de B/.80 millones: han sido desembolsados hasta la fecha.

Con el inicio de esta etapa, el MEF continuará el proceso de entrega de certificados a las personas con derecho a recibir este beneficio.

La institución deberá comunicar los detalles adicionales sobre los requisitos y la programación de las citas para los cónyuges de beneficiarios fallecidos.