IMA anuncia agroferias para este viernes 13 de noviembre: conoce los lugares y horarios

Conozca donde comprar sus productos de las agroferias del IMA.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 13 de noviembre de 2026, con espacios habilitados para que los consumidores puedan adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

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La jornada comenzará a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos anunciados por la institución.

¿Dónde estarán las agroferias del IMA este viernes 13 de noviembre?

Los puntos de venta estarán distribuidos en las siguientes provincias y comarcas:

Veraguas

Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago.

Casa Comunal de Calidonia, distrito de Soná.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Salto Dupi, distrito de Mironó.

Pueblo Mesa, distrito de Jirondai.

Los Santos

Parque de Pedasí cabecera, distrito de Pedasí.

Bocas del Toro

Parque del corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola.

Coclé

Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé.

Herrera

Casa Comunal de Llano Hato, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Panamá Este

La Placita de Chinita, distrito de Chepo.

Cuadro deportivo de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Aquí están las agroferias del IMA programadas para el 13 de noviembre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#GobiernoNacional pic.twitter.com/ZoHdhTzzrV — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 11, 2026

¿Qué deben llevar los compradores a las agroferias?

El IMA exhortó a los consumidores a llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

Además, es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar las compras en estos puntos de venta.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso de la población a productos de primera necesidad a precios accesibles.