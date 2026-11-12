IMA anuncia agroferias para este viernes 13 de noviembre: conoce los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 13 de noviembre de 2026, con espacios habilitados para que los consumidores puedan adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.
La jornada comenzará a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos anunciados por la institución.
¿Dónde estarán las agroferias del IMA este viernes 13 de noviembre?
Los puntos de venta estarán distribuidos en las siguientes provincias y comarcas:
Veraguas
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Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago.
Casa Comunal de Calidonia, distrito de Soná.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Comunidad de Salto Dupi, distrito de Mironó.
Pueblo Mesa, distrito de Jirondai.
Los Santos
- Parque de Pedasí cabecera, distrito de Pedasí.
Bocas del Toro
- Parque del corregimiento de Las Tablas, distrito de Changuinola.
Coclé
- Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé.
Herrera
- Casa Comunal de Llano Hato, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Panamá Este
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La Placita de Chinita, distrito de Chepo.
Cuadro deportivo de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre, distrito de Panamá.
¿Qué deben llevar los compradores a las agroferias?
El IMA exhortó a los consumidores a llevar sus bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.
Además, es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar las compras en estos puntos de venta.
Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso de la población a productos de primera necesidad a precios accesibles.