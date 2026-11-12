Rampa de Gamboa: Canal de Panamá limita el acceso tras incidentes con personal operativo

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reiteró que el acceso público a la rampa de Gamboa está permitido de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., como parte de las medidas de seguridad y control en esta zona. La entidad informó que recientemente se registraron incidentes que obstaculizaron las labores de su personal operativo.

Mediante un comunicado emitido el 11 de noviembre de 2026, la ACP recordó que la infraestructura forma parte del patrimonio inalienable de la Nación y se encuentra bajo su administración.

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¿Cuál es el horario de acceso a la rampa de Gamboa?

La ACP mantiene las siguientes disposiciones para el uso público de la rampa:

Horario de acceso: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Condiciones de uso: los visitantes deben respetar las medidas de seguridad y las actividades operativas que se desarrollan en el área.

Cambios de horario: el acceso puede modificarse sin previo aviso por necesidades operativas o de seguridad.

Comunicado: Sobre la rampa de Gamboa. pic.twitter.com/p66FhvN5fj — Canal de Panamá (@canaldepanama) November 12, 2026

La entidad explicó que estas medidas buscan garantizar el uso ordenado de las instalaciones y evitar interferencias con las operaciones del Canal.

ACP reporta incidentes y proceso legal por ocupación del área

Según el comunicado, personas ajenas a la institución obstaculizaron recientemente el paso de trabajadores del Canal que realizaban labores operativas en la rampa de Gamboa.

Ante esta situación, la ACP reforzó los controles de acceso y notificó lo ocurrido a las autoridades competentes.

La institución también informó que mantiene un proceso legal relacionado con un grupo de personas que presuntamente intenta establecerse de manera permanente en el área.

¿Por qué la rampa de Gamboa es importante para el Canal de Panamá?

La ACP explicó que la rampa está ubicada dentro de la Cota 100 del lago Gatún, una franja de terreno que forma parte de las áreas destinadas a proteger la operación del Canal y sus recursos hídricos.

Esta zona comprende terrenos situados entre el borde actual del lago y el nivel que alcanzarían sus aguas a una elevación de 100 pies sobre el nivel del mar.

Su protección es importante para reducir riesgos durante crecidas e inundaciones, preservar la calidad del agua y garantizar las condiciones necesarias para las operaciones de la vía interoceánica.

La ACP reiteró que el uso público de la rampa debe realizarse dentro del horario establecido y respetando las disposiciones de seguridad vigentes.