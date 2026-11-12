Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 10:32

PASE-U 2026: entrega de tarjetas PUNCH este viernes 13 por el IFARHU

El IFARHU informó que continuará con la entrega de las nuevas tarjetas de pago del PASE-U en la Escuela Mwaguada, en la comarca Ngäbe Buglé.

Pagos del IFARHU en Ngabe Buglé.

Pagos del IFARHU en Ngabe Buglé.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que este viernes 13 de noviembre de 2026 continuará con la entrega de las nuevas tarjetas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé.

IFARHU: entrega de la tarjeta PASE-U en Ngäbe Buglé

Comarca Ngäbe Buglé

Ñurum

  • Guayabito
  • Guibale

Muná

  • Roka
  • Nibra
  • Sitio Prado
  • Krua
  • Bakama

Corregimientos de Santa Catalina

Centro de recepción

  • Escuela Mwaguada

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Segundo pago del PASE-U: ¿Cuándo el IFARHU podría desembolsarlo en la tarjeta PUNCH?

Pago del PASE-U por PUNCH este 11 de noviembre: consulte las escuelas incluidas en el calendario

IFARHU: calendario de entrega de la tarjeta PUNCH para este martes 10 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias