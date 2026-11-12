PASE-U 2026: entrega de tarjetas PUNCH este viernes 13 por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que este viernes 13 de noviembre de 2026 continuará con la entrega de las nuevas tarjetas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé.
IFARHU: entrega de la tarjeta PASE-U en Ngäbe Buglé
Comarca Ngäbe Buglé
Ñurum
- Guayabito
- Guibale
Muná
- Roka
- Nibra
- Sitio Prado
- Krua
- Bakama
Corregimientos de Santa Catalina
Centro de recepción
- Escuela Mwaguada
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.