RAE presenta la nueva edición del Diccionario de la lengua española: conoce las palabras incorporadas

La Real Academia Española (RAE) presentó la vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española (DLE), una actualización que incorpora más de 6,000 novedades entre nuevas palabras, expresiones y acepciones.
La publicación, presentada el pasado 30 de octubre, reúne términos que reflejan los cambios en la sociedad y el avance de la tecnología, así como nuevas expresiones relacionadas con la ciencia, la salud y el medio ambiente.
¿Cuáles son algunas de las nuevas palabras?
Entre las incorporaciones vinculadas con la tecnología y la comunicación digital figuran:
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App
Ciberseguridad
Pódcast
Previsualizar
Resetear
Código QR
Inteligencia artificial generativa
Nativo digital
En el ámbito social y ambiental, el diccionario suma palabras como:
- Gordofobia
- Basuraleza
- Trans
- Economía Circular
- Ecoansiedad
Mientras que en ciencia y salud se incorporan términos como:
- Cardiosaludable
- Superbacteria
- Bioindicador
Panamá también tiene presencia en esta edición
La nueva edición incluye palabras utilizadas en distintos países hispanohablantes. Entre ellas figura sopotocientos, una expresión panameña que se utiliza para referirse a una cantidad muy elevada de personas o cosas.
Con esta actualización, el Diccionario de la lengua española continúa ampliando su registro del vocabulario utilizado en los países de habla hispana.