PASE-U 2026: Carlos Godoy explica cómo verificar el segundo pago en la aplicación PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026. Su director general, Carlos Godoy, informó que cerca de 600,000 estudiantes ya han recibido el beneficio, mientras la institución realiza verificaciones para identificar a quienes todavía tienen pagos pendientes.
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¿Cómo verificar el segundo pago del PASE-U 2026 en PUNCH?
El director del IFARHU señaló que la aplicación permite a los padres de familia comprobar los pagos recibidos e identificar a cuáles de sus hijos corresponde cada desembolso.
El funcionario también indicó que se han realizado desembolsos por cerca de B/.21 millones, correspondientes a más de 216,000 estudiantes, según las cifras proporcionadas.
¿Qué pasa con los estudiantes que aún no han recibido el PASE-U?
El IFARHU continúa con las verificaciones y validaciones necesarias para identificar a los beneficiarios pendientes y avanzar con los desembolsos en las distintas provincias y centros educativos.
¿Qué deben hacer los padres de familia para validar el beneficio?
Los padres de familia deben verificar que el centro educativo haya registrado correctamente su participación en el programa Escuela para Padres, requisito relacionado con el beneficio.
Para ello, es importante contar con la constancia de participación y solicitar al docente correspondiente que certifique el cumplimiento del taller, cuando sea necesario actualizar esta información.
Por otra parte, Godoy indicó que el procesamiento de las becas nuevas correspondientes al Concurso General de Becas 2026 y otros programas registra un avance del 70%, incluyendo gestiones relacionadas con el primer y segundo pago.