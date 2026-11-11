PASE-U 2026: Carlos Godoy explica cómo verificar el segundo pago en la aplicación PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026. Su director general, Carlos Godoy, informó que cerca de 600,000 estudiantes ya han recibido el beneficio, mientras la institución realiza verificaciones para identificar a quienes todavía tienen pagos pendientes.

Godoy explicó que los padres de familia que ya cuentan con el beneficio pueden consultar los desembolsos mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros , sin necesidad de acudir a las oficinas del IFARHU para verificar si el dinero está disponible.

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¿Cómo verificar el segundo pago del PASE-U 2026 en PUNCH?

El director del IFARHU señaló que la aplicación permite a los padres de familia comprobar los pagos recibidos e identificar a cuáles de sus hijos corresponde cada desembolso.

"En esencia, los que ya han recibido pueden entrar a la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y podrán corroborar los pagos y de qué hijos han recibido, porque esa es la ventaja de la aplicación y que no requieren estar pidiendo permiso y formar filas de manera automática", explicó Godoy. "En esencia, los que ya han recibido pueden entrar a la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y podrán corroborar los pagos y de qué hijos han recibido, porque esa es la ventaja de la aplicación y que no requieren estar pidiendo permiso y formar filas de manera automática", explicó Godoy.

El Instituto para la Formación y

Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza con el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa (PASE-U).



Su director general, Carlos Godoy, informó que cerca de 600 mil estudiantes ya recibieron el pago. pic.twitter.com/8c9KOpxaCB — IFARHU (@IFARHU) November 11, 2026

El funcionario también indicó que se han realizado desembolsos por cerca de B/.21 millones, correspondientes a más de 216,000 estudiantes, según las cifras proporcionadas.

¿Qué pasa con los estudiantes que aún no han recibido el PASE-U?

El IFARHU continúa con las verificaciones y validaciones necesarias para identificar a los beneficiarios pendientes y avanzar con los desembolsos en las distintas provincias y centros educativos.

"Nosotros como institución seguimos haciendo las verificaciones y las validaciones para poder hacer una especie de rastreo de quiénes son los estudiantes que están pendientes y, en la medida en que se nos va habilitando ese proceso de pago, se va a ir realizando en las diferentes provincias y escuelas que están pendientes de pago", manifestó Godoy. "Nosotros como institución seguimos haciendo las verificaciones y las validaciones para poder hacer una especie de rastreo de quiénes son los estudiantes que están pendientes y, en la medida en que se nos va habilitando ese proceso de pago, se va a ir realizando en las diferentes provincias y escuelas que están pendientes de pago", manifestó Godoy.

¿Qué deben hacer los padres de familia para validar el beneficio?

Los padres de familia deben verificar que el centro educativo haya registrado correctamente su participación en el programa Escuela para Padres, requisito relacionado con el beneficio.

Para ello, es importante contar con la constancia de participación y solicitar al docente correspondiente que certifique el cumplimiento del taller, cuando sea necesario actualizar esta información.

Por otra parte, Godoy indicó que el procesamiento de las becas nuevas correspondientes al Concurso General de Becas 2026 y otros programas registra un avance del 70%, incluyendo gestiones relacionadas con el primer y segundo pago.