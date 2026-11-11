Chanan Singh renuncia al Sistema Penitenciario tras cuestionar presencia policial en las cárceles

El director del Sistema Penitenciario de Panamá, Chanan Singh , anunció este miércoles 11 de noviembre de 2026 su renuncia al cargo, luego de señalar que no recibió respuestas sobre la presencia de unidades de la Policía Nacional en los centros penitenciarios del país.

Singh informó que puso su cargo a disposición de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y del presidente de la República, José Raúl Mulino, en medio de sus inquietudes relacionadas con la seguridad en los penales.

Chanan Singh solicitó el retiro de policías de los perímetros internos de las cárceles

El funcionario explicó que había solicitado el retiro de agentes de la Policía Nacional de los perímetros internos de los centros penitenciarios, argumentando que esta medida responde a lo establecido en la legislación vigente.

Según Singh, la presencia de las unidades policiales debe ajustarse a las funciones y competencias que establece la ley dentro del sistema penitenciario.

"Yo solicito que la Policía Nacional salga de los perímetros del Sistema Penitenciario, la ley lo dice muy claro, la Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros externos, no internos, y ellos están dentro de los pabellones, específicamente en el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad que no han sido clasificados”, indicó.

#LoÚltimo El director del Sistema @PenitenciarioPA, Chanan Singh, confirma su renuncia al cargo: “yo solicito que la Policía Nacional salga de los perímetros del Sistema Penitenciario, la ley lo dice muy claro, la Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros… pic.twitter.com/t0Mxh0YfVm — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Sistema Penitenciario implementó controles para evitar ingreso de armas y drogas

Singh también se refirió a las medidas de seguridad implementadas durante su gestión para controlar el ingreso de artículos a los centros penitenciarios.

Entre estas acciones destacó la instalación de máquinas de escaneo para inspeccionar los productos de primera necesidad que los familiares entregaban a las personas privadas de libertad.

Asimismo, mencionó la eliminación del ingreso de dinero en efectivo a los penales y la implementación de un establecimiento destinado al suministro de alimentos.

“Por eso es que como yo aquí ya no puedo avanzar en mi trabajo de organizar perfectamente el sistema, poner el sistema a funcionar, ya yo no hago nada aquí, por eso estoy presentando mi cargo a disposición del señor Presidente y de la ministra”, declaraciones de Chanan Singh,… pic.twitter.com/TAOY1ZPADx — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Estas medidas tenían como objetivo reducir las posibilidades de introducir objetos prohibidos, entre ellos:

Armas punzocortantes

Armas de fuego

Sustancias ilícitas

Sin embargo, Singh reconoció que, pese a los controles establecidos, continuaron registrándose decomisos de armas y drogas en los centros penitenciarios.

Durante sus declaraciones, indicó que entre las sustancias incautadas se encontraba cocaína y que también se habían localizado armas de fuego en los perímetros de las cárceles.

En ese sentido, reveló que sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, a quien considera su amigo, para abordar la solicitud relacionada con la presencia de unidades policiales en los centros penitenciarios.

Sin embargo, indicó que, pese al encuentro, no se logró obtener una respuesta a su planteamiento.