Designan a Chanan Singh como nuevo director general del Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario informó la designación de Chanan Singh como su nuevo director general, cargo desde el cual estará al frente de la administración del sistema carcelario del país.
Tema de interés: El calor y la poca lluvia continuarán hasta diciembre en Panamá, según el IMHPA
Designan a Chanan Singh como nuevo director general: Trayectoria en el sector de seguridad
La Dirección General del Sistema Penitenciario destacó que el nuevo director ha desempeñado funciones de responsabilidad dentro de entidades públicas vinculadas al ámbito de la seguridad.
La institución señaló que su experiencia será clave para fortalecer la gestión y el funcionamiento del sistema penitenciario.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los principales lineamientos o prioridades que impulsará el nuevo director al frente de la entidad.