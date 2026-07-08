Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 08:12

Designan a Chanan Singh como nuevo director general del Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario destacó la experiencia de Chanan Singh en seguridad, inteligencia estratégica y administración penitenciaria.

Designan a Chanan Singh 

Designan a Chanan Singh 

@PenitenciarioPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Penitenciario informó la designación de Chanan Singh como su nuevo director general, cargo desde el cual estará al frente de la administración del sistema carcelario del país.

De acuerdo con la institución, Singh cuenta con más de 40 años de experiencia en las áreas de seguridad, inteligencia estratégica y administración penitenciaria, además de haber ocupado diversos cargos en instituciones del Estado.

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Designan a Chanan Singh como nuevo director general: Trayectoria en el sector de seguridad

La Dirección General del Sistema Penitenciario destacó que el nuevo director ha desempeñado funciones de responsabilidad dentro de entidades públicas vinculadas al ámbito de la seguridad.

La institución señaló que su experiencia será clave para fortalecer la gestión y el funcionamiento del sistema penitenciario.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los principales lineamientos o prioridades que impulsará el nuevo director al frente de la entidad.

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