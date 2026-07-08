Coclé Nacionales -  8 de julio de 2026 - 07:31

Bus con más de 30 turistas costarricenses sufre accidente en Natá, Coclé

El bus se accidentó en la vía Panamericana, cerca del río Chico, en Natá, provincia de Coclé. Autoridades atienden la emergencia.

Bus con más de 30 turistas costarricenses sufre accidente 

Bus con más de 30 turistas costarricenses sufre accidente 

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un bus que transportaba a más de 30 turistas costarricenses se accidentó este martes en la vía Panamericana, a pocos metros del río Chico, en el distrito de Natá, provincia de Coclé.

El hecho movilizó a los equipos de emergencia, que acudieron al lugar para atender la situación y brindar asistencia a los ocupantes del vehículo.

Accidente de bus en Coclé: Autoridades atienden la emergencia

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre la cantidad de personas lesionadas ni las posibles causas del accidente.

Los organismos de emergencia mantienen las labores de atención y evaluación en el sitio, mientras se desarrolla la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

Se espera que las autoridades amplíen la información conforme avancen las diligencias.

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