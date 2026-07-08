Ministerio de Seguridad recibe más de B/. 17.5 millones para la reactivación de su flota vehicular

El Consejo de Gabinete autorizó dos resoluciones que contemplan más de B/.17.5 millones en recursos para el Ministerio de Seguridad (Minseg), con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional y modernizar la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

Las iniciativas deberán ser remitidas a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación.

Más de B/.11.7 millones para la Policía Nacional

Mediante la Resolución 71-26, el Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de B/.11,723,301.00 a favor del Minseg para la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional.

Para los meses de julio, agosto y septiembre se pronostica un déficit de precipitaciones y para el mes de diciembre se prevé ausencia de lluvias, debido a los efectos del Fenómeno de El Niño, que se encuentra actualmente en categoría fuerte, y para el último trimestre del año,… pic.twitter.com/JjjKJsMhKl — Telemetro Reporta (@TReporta) July 8, 2026

La medida busca mejorar la capacidad de respuesta de los agentes en las labores de prevención y combate a la delincuencia.

Recursos para fortalecer la tecnología del CON-C5

Por otra parte, la Resolución 72-26 autoriza un crédito adicional de B/.5,873,071.00, destinado a la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

Los fondos permitirán financiar proyectos, servicios y adquisiciones orientados a fortalecer la capacidad operativa, tecnológica y administrativa de la institución, incluyendo la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

Créditos cuentan con aval técnico y financiero

Según informó el Gobierno, ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

Asimismo, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar las resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde deberán ser evaluadas y aprobadas antes de su ejecución.