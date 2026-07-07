Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 07:22

Segundo pago a jubilados y pensionados CSS: fechas de ACH y cheques en julio 2026

La CSS anunció las fechas del segundo pago de julio y el calendario de agosto de 2026 para jubilados y pensionados. Conozca cuándo cobran por ACH y cheque.

Segundo pago a jubilados y pensionados CSS

Segundo pago a jubilados y pensionados CSS

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026, además de las fechas establecidas para los desembolsos del mes de agosto dirigidos a jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque.

Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026

De acuerdo con el cronograma oficial, el segundo pago de julio se realizará en las siguientes fechas:

  • Pago por ACH: viernes 17 de julio de 2026.
  • Pago por cheque: lunes 20 de julio de 2026.

Calendario de pagos de la CSS para agosto de 2026

Para agosto, la Caja de Seguro Social efectuará dos jornadas de pago:

Primera quincena

  • ACH: martes 4 de agosto.
  • Cheque: miércoles 5 de agosto.

Segunda quincena

  • ACH: miércoles 19 de agosto.
  • Cheque: jueves 20 de agosto.

Jubilados y pensionados: consulte el calendario de pagos

La CSS recomienda a los jubilados y pensionados verificar la modalidad de cobro que les corresponde y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

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