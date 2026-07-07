Segundo pago a jubilados y pensionados CSS: fechas de ACH y cheques en julio 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario correspondiente al segundo pago de julio de 2026, además de las fechas establecidas para los desembolsos del mes de agosto dirigidos a jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante ACH o cheque.
Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026
De acuerdo con el cronograma oficial, el segundo pago de julio se realizará en las siguientes fechas:
- Pago por ACH: viernes 17 de julio de 2026.
- Pago por cheque: lunes 20 de julio de 2026.
Calendario de pagos de la CSS para agosto de 2026
Para agosto, la Caja de Seguro Social efectuará dos jornadas de pago:
Primera quincena
- ACH: martes 4 de agosto.
- Cheque: miércoles 5 de agosto.
Segunda quincena
- ACH: miércoles 19 de agosto.
- Cheque: jueves 20 de agosto.
Jubilados y pensionados: consulte el calendario de pagos
La CSS recomienda a los jubilados y pensionados verificar la modalidad de cobro que les corresponde y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.